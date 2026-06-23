Откуда на самом деле появились лошади, выяснили ученые

Долгое время в научном мире считалось общепризнанным фактом, что современные лошади мигрировали в Азию и Сибирь из Европы. Однако масштабное генетическое исследование разрушило этот миф, сообщает Zakon.kz.

Генетики доказали, что эволюционный путь этих животных был куда более запутанным, а ключевым звеном в их расселении по планете стал вымерший вид из Азии – даляньская лошадь.

Лошади, долгое время считавшиеся мигрировавшими из Европы, на самом деле несли североамериканские корни через Китай, прежде чем ее достичь. В новом исследовании роль даляньской лошади выделяется как важнейшее звено в понимании эволюции и распространения древних лошадей по континентам, переосмысливая наши представления о миграциях лошадей в позднем плейстоцене.

Открытие, подробно описанное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, посвящено даляньской лошади – вымершему виду, который, как считалось ранее, обитал только в северо-восточном Китае.

"Вероятно, лошади из Даляня послужили одним из путей проникновения генетического материала, родственного североамериканской родословной, в популяции лошадей Северо-Восточной Евразии", – написали исследователи.

Анализируя ДНК ископаемых останков, ученые выявили, что эти лошади имели характерные американские корни , которые позже проявились в древних сибирских популяциях лошадей. Даляньская лошадь фактически выступала в роли генетического моста, соединяющего континенты в позднем плейстоцене.

Ископаемые остатки из уезда Цинган и города Харбин в Китае послужили материалом для анализа митохондриального генома, выявив свидетельства того, что даляньская лошадь сыграла важную роль в трансберингийском генном обмене, пишет Indiandefencereview.

"Полученные результаты позволяют рассматривать даляньскую лошадь как ключевую линию для выяснения эволюции лошадей позднего плейстоцена в Северо-Восточной Азии и динамики трансберингийского генетического обмена", – отмечается в исследовании.

Предыдущие исследования ограничивали ареал обитания даляньской лошади северо-восточным Китаем, но новые данные свидетельствуют о гораздо более широком ареале. Ископаемые находки в Якутии и южной Сибири указывают на то, что даляньские лошади, вероятно, бродили по северному Китаю, на северо-запад в Сибирь и на северо-восток в Якутию в позднем плейстоцене.

"Учитывая пространственно-временное совпадение генофонда лошадей из Даляня и северо-восточной Сибири, а также задокументированный генный поток между ними, наши результаты позволяют предположить, что лошади из Даляня, вероятно, служили каналом для проникновения восточноберингийского происхождения в генофонд северо-восточной Сибири", – заявили исследователи.

Расширение географического охвата переписывает историю миграции лошадей по Евразии, показывая, что даляньская лошадь – это не просто местная диковинка. Она сыграла ключевую роль в формировании генетического состава современных лошадей.

Несмотря на свою генетическую значимость, даляньская лошадь в конечном итоге исчезла. Анализ выявил узкоспециализированную пастбищную диету, которая затрудняла адаптацию к изменениям окружающей среды.

В конце плейстоцена, около 40 000 лет назад, климат изменился: сухие луга сменились болотами и торфяниками, что ограничило доступность корма. В сочетании с крупными размерами и ограниченной экологической пластичностью далянская лошадь не смогла пережить эти изменения. Ее вымирание отражает вымирание других крупных травоядных животных той эпохи, включая североамериканских лошадей и гигантских верблюдов.

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