#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Откуда на самом деле появились лошади, выяснили ученые

лошадь, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 10:01 Фото: pixabay
Долгое время в научном мире считалось общепризнанным фактом, что современные лошади мигрировали в Азию и Сибирь из Европы. Однако масштабное генетическое исследование разрушило этот миф, сообщает Zakon.kz.

Генетики доказали, что эволюционный путь этих животных был куда более запутанным, а ключевым звеном в их расселении по планете стал вымерший вид из Азии – даляньская лошадь.

Лошади, долгое время считавшиеся мигрировавшими из Европы, на самом деле несли североамериканские корни через Китай, прежде чем ее достичь. В новом исследовании роль даляньской лошади выделяется как важнейшее звено в понимании эволюции и распространения древних лошадей по континентам, переосмысливая наши представления о миграциях лошадей в позднем плейстоцене.

Открытие, подробно описанное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, посвящено даляньской лошади – вымершему виду, который, как считалось ранее, обитал только в северо-восточном Китае.

"Вероятно, лошади из Даляня послужили одним из путей проникновения генетического материала, родственного североамериканской родословной, в популяции лошадей Северо-Восточной Евразии", – написали исследователи.

Анализируя ДНК ископаемых останков, ученые выявили, что эти лошади имели характерные американские корни, которые позже проявились в древних сибирских популяциях лошадей. Даляньская лошадь фактически выступала в роли генетического моста, соединяющего континенты в позднем плейстоцене.

Ископаемые остатки из уезда Цинган и города Харбин в Китае послужили материалом для анализа митохондриального генома, выявив свидетельства того, что даляньская лошадь сыграла важную роль в трансберингийском генном обмене, пишет Indiandefencereview.

"Полученные результаты позволяют рассматривать даляньскую лошадь как ключевую линию для выяснения эволюции лошадей позднего плейстоцена в Северо-Восточной Азии и динамики трансберингийского генетического обмена", – отмечается в исследовании.

Предыдущие исследования ограничивали ареал обитания даляньской лошади северо-восточным Китаем, но новые данные свидетельствуют о гораздо более широком ареале. Ископаемые находки в Якутии и южной Сибири указывают на то, что даляньские лошади, вероятно, бродили по северному Китаю, на северо-запад в Сибирь и на северо-восток в Якутию в позднем плейстоцене.

"Учитывая пространственно-временное совпадение генофонда лошадей из Даляня и северо-восточной Сибири, а также задокументированный генный поток между ними, наши результаты позволяют предположить, что лошади из Даляня, вероятно, служили каналом для проникновения восточноберингийского происхождения в генофонд северо-восточной Сибири", – заявили исследователи.

Расширение географического охвата переписывает историю миграции лошадей по Евразии, показывая, что даляньская лошадь – это не просто местная диковинка. Она сыграла ключевую роль в формировании генетического состава современных лошадей.

Несмотря на свою генетическую значимость, даляньская лошадь в конечном итоге исчезла. Анализ выявил узкоспециализированную пастбищную диету, которая затрудняла адаптацию к изменениям окружающей среды.

В конце плейстоцена, около 40 000 лет назад, климат изменился: сухие луга сменились болотами и торфяниками, что ограничило доступность корма. В сочетании с крупными размерами и ограниченной экологической пластичностью далянская лошадь не смогла пережить эти изменения. Ее вымирание отражает вымирание других крупных травоядных животных той эпохи, включая североамериканских лошадей и гигантских верблюдов.

Ранее генетики выяснили, как пять коров, забытые на острове в океане, изменили все представления об эволюции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
разговор
10:20, 01 февраля 2025
Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин
Лошадь, грива, природа
05:40, 20 января 2026
Не только собаки: ученые выяснили, почему лошади мгновенно считывают человеческие эмоции
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
09:07, 01 марта 2025
Ученые выяснили, в каком возрасте люди стареют быстрее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
10:27, Сегодня
Бывший чемпион UFC Адесанья считает Царукяна главным претендентом на бой с Гейджи
&quot;Не удалось раскрыть свой потенциал&quot;: в Шотландии высказались о возможном уходе Чеснокова
09:55, Сегодня
"Не удалось раскрыть свой потенциал": в Шотландии высказались о возможном уходе Чеснокова
Футболист &quot;Тараза&quot; получил дисквалификацию после заседания КДЭК КФФ
09:31, Сегодня
Футболист "Тараза" получил дисквалификацию после заседания КДЭК КФФ
&quot;Улытау&quot; договорился о трансфере белорусского нападающего Черняка
09:12, Сегодня
"Улытау" договорился о трансфере белорусского нападающего Черняка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: