#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну самого медлительного зверя на планете

ленивец, млекопитающее, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:19 Фото: pexels
Международная группа исследователей из Бразилии, Германии и Великобритании объединилась и нашла возможное объяснение малоэнергичного образа жизни ленивцев. По их мнению, секрет может крыться в ДНК животных, сообщает Zakon.kz.

Ленивец – млекопитающее, обитающее в джунглях Южной и Центральной Америки. Для жизни он предпочитает тихие и зеленые леса, может подниматься на высоту до 1,2 тыс. метров. Отличаются ленивцы своим неторопливым образом жизни, 15-18 часов в день они спят, в остальное время – обычно едят, передвигаются при этом они крайне медленно. Также вид обладает самым медленным метаболизмом и не способен регулировать температуру своего тела постоянно.

Согласно исследованию Science Alert, которое нашли сотрудники РБК Life, ученые провели всесторонний анализ двупалого ленивца, сравнив его с десятками млекопитающих, в том числе с другими представителями подотряда ксенартр – муравьеда и броненосца.

В результате было выявлено несколько последовательностей ДНК, способных перемещаться или копировать себя в новые позиции внутри генома.

Такие гены, как отмечают эксперты, "транспозоны" или "прыгающие гены", играют важную роль в истории эволюции животных. В случае с ленивцами перемещения этих транспозонов фиксируются на протяжении более 30 млн лет, что означает, что они могли возникнуть еще у общего предка современных ленивцев, но уже после того, как ленивцы отделились от муравьедов и броненосцев.

Кроме того, внимание ученых привлекла связь этих генов с митохондриями, которые функционируют как энергетические станции внутри клеток, а также с другими генами, участвующими в метаболизме.

Вывод стал неожиданным – мутации накапливались в геноме ленивцев из-за низкой энергетической потребности клеток.

"Наши результаты показывают, что у ленивцев, возможно, развились генетические "резервные системы", которые помогают компенсировать "расслабленность митохондрий" и поддерживать их уникальный образ жизни", – заявила Камила Маццони, специалист по геномике биоразнообразия из Института зоологических и охотничьих исследований им. Лейбница в Германии.

В дополнительной части отмечается, что обнаруженные "прыгающие гены" могут быть способом компенсации, создающим альтернативные генетические пути для поддержания жизнедеятельности животного. В перспективе дальнейшие исследования могут научить человека поддерживать здоровье млекопитающих даже при работе на пределе их возможностей. Это, в свою очередь, покажет способ защитить эти энергопроизводящие единицы в клетках человека.

Чуть ранее мы рассказывали, как определить возраст кошки и перевести его в человеческие годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Темнота, огни, явление
02:30, 01 октября 2025
Ученые раскрыли тайну "блуждающих огней" над болотами и кладбищами
Звездное небо, человек, космос
07:55, 07 августа 2025
Ученые разгадали тайну странных космических сигналов
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
10:53, 24 мая 2025
Тайны ДНК Леонардо да Винчи удивили ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Актобе пройдут матчи квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА
11:46, Сегодня
В Актобе пройдут матчи квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА
У Рыбакиной травма накануне Уимблдона
11:22, Сегодня
Елена Рыбакина проходит обследование после снятия с WTA 500 в Бад-Хомбурге
Дана Уайт
11:08, Сегодня
"Многомиллионный ивент": Махметов о переговорах провести UFC в Казахстане
Португалия - Узбекистан: последний шанс для Роналду остаться в топе
11:02, Сегодня
Португалия - Узбекистан: последний шанс для Роналду остаться в топе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: