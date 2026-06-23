Ученые раскрыли тайну самого медлительного зверя на планете

Международная группа исследователей из Бразилии, Германии и Великобритании объединилась и нашла возможное объяснение малоэнергичного образа жизни ленивцев. По их мнению, секрет может крыться в ДНК животных, сообщает Zakon.kz.

Ленивец – млекопитающее, обитающее в джунглях Южной и Центральной Америки. Для жизни он предпочитает тихие и зеленые леса, может подниматься на высоту до 1,2 тыс. метров. Отличаются ленивцы своим неторопливым образом жизни, 15-18 часов в день они спят, в остальное время – обычно едят, передвигаются при этом они крайне медленно. Также вид обладает самым медленным метаболизмом и не способен регулировать температуру своего тела постоянно.

Согласно исследованию Science Alert, которое нашли сотрудники РБК Life, ученые провели всесторонний анализ двупалого ленивца, сравнив его с десятками млекопитающих, в том числе с другими представителями подотряда ксенартр – муравьеда и броненосца.

В результате было выявлено несколько последовательностей ДНК, способных перемещаться или копировать себя в новые позиции внутри генома.

Такие гены, как отмечают эксперты, "транспозоны" или "прыгающие гены", играют важную роль в истории эволюции животных. В случае с ленивцами перемещения этих транспозонов фиксируются на протяжении более 30 млн лет, что означает, что они могли возникнуть еще у общего предка современных ленивцев, но уже после того, как ленивцы отделились от муравьедов и броненосцев.

Кроме того, внимание ученых привлекла связь этих генов с митохондриями, которые функционируют как энергетические станции внутри клеток, а также с другими генами, участвующими в метаболизме.

Вывод стал неожиданным – мутации накапливались в геноме ленивцев из-за низкой энергетической потребности клеток.

"Наши результаты показывают, что у ленивцев, возможно, развились генетические "резервные системы", которые помогают компенсировать "расслабленность митохондрий" и поддерживать их уникальный образ жизни", – заявила Камила Маццони, специалист по геномике биоразнообразия из Института зоологических и охотничьих исследований им. Лейбница в Германии.

В дополнительной части отмечается, что обнаруженные "прыгающие гены" могут быть способом компенсации, создающим альтернативные генетические пути для поддержания жизнедеятельности животного. В перспективе дальнейшие исследования могут научить человека поддерживать здоровье млекопитающих даже при работе на пределе их возможностей. Это, в свою очередь, покажет способ защитить эти энергопроизводящие единицы в клетках человека.

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