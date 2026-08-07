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Наука и технологии

Несколько змей пролезли на остров и захватили его целиком: как это произошло

Змея, камень, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 03:31 Фото: wikipedia
Несколько бурых древесных змей спровоцировали одно из самых разрушительных нашествий диких животных на Гуаме (остров имеет статус территории США, но не входит в его состав полностью). Теперь ученые пытаются понять, как это произошло, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, согласно новому исследованию, скрытое генетическое разнообразие, возможно, помогло змеям выжить в условиях инбридинга, адаптироваться к новой среде обитания и размножиться по всему острову.

История бурой древесной змеи (Boiga irregularis) – один из самых ярких примеров того, как инвазивный вид может изменить экосистему. Родом из Австралии и южной части Тихого океана, эта змея, вероятно, попала на Гуам где-то после Второй мировой войны, возможно, спрятавшись на борту военных грузовых самолетов.

После своего появления этот вид оказал значительное влияние. Коричневые древесные змеи способствовали исчезновению многих местных лесных птиц и стали известны тем, что вызывают отключения электроэнергии, забираясь на столбы линий электропередач и электрооборудование.

В некоторых районах их численность достигала около 30 тыс. змей на 2,5 км.

Успех этой инвазии годами ставил исследователей в тупик.

Считается, что популяция на Гуаме изначально состояла лишь из небольшого количества змей. При меньшем количестве генетических различий популяции часто испытывают трудности с адаптацией и выживанием. Команда из Университета Буффало и Геологической службы США (USGS) провела более глубокое исследование ДНК змеи, чтобы понять, почему этот случай отличается от других.

Исследователи использовали секвенирование ДНК с длинными прочтениями для изучения больших участков генома бурой древесной змеи.

Исследование показало, что многие генетические вариации сосредоточены в генах, связанных с иммунитетом и обонянием, то есть способностью распознавать запахи. Для бурых древесных змей обоняние является ключевым инструментом выживания.

Они используют свой раздвоенный язык для сбора химических сигналов из окружающей среды, что помогает им находить добычу и понимать окружающую обстановку.

Также известно, что коричневые древесные змеи питаются другими змеями в своей естественной среде обитания, но существует мало доказательств того, что они нападают друг на друга на острове.

Сильное обоняние может помочь им идентифицировать других особей как родственников, а не как добычу, особенно в популяции, где распространено инбридинг.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже небольшая группа-основатель иногда может обладать достаточным количеством скрытых вариаций для адаптации и расширения.

Ранее мы писали о том, что на Каспии нашли уникального моллюска, который помогает очищать воду.

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Аксинья Титова
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