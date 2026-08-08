Знаменитый кинжал Тутанхамона оказался выкованным из внеземного металла

Когда в 1925 году археологи развернули мумию Тутанхамона, они обнаружили, что в льняной ткани, вплетенной в ее тело, было два кинжала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SpaceDaily, один из них имел золотое лезвие, а другой был железным – металлом, который в XIV веке до нашей эры в Египте был реже и ценнее золота, и который не заржавел даже спустя более трех тысяч лет пребывания в гробнице.

Железный клинок лежал у правого бедра короля. Его длина составляла 34,2 сантиметра, рукоять была золотой, навершие – из горного хрусталя, а ножны – украшены золотом.

На протяжении большей части ХХ века происхождение металла вызывало вопросы.

В 2016 году его решили исследовать более пристально. В его составе нашли содержание никеля в железе в количестве 10,8% по весу и кобальта в количестве 0,58%.

В выплавленном железе земной породы такое количество никеля практически никогда не встречается; в железных метеоритах, образовавшихся в ядрах дифференцированных тел, где никель следовал за расплавленным металлом вниз, такое содержание обычно присутствует.

Соотношение никеля и кобальта имеет такое же значение, как и содержание никеля, поскольку именно это соотношение отличает метеоритный металл от земной руды, и лезвие по обоим параметрам соответствует метеоритам.

Команда проанализировала все железные метеориты из базы данных MetBase, зарегистрированные в радиусе 2000 километров от египетского побережья Красного моря, простирающегося от восточной Сахары до Месопотамии.

В результате поиска было найдено 20 метеоритов.

Ровно один из них, килограммовый октаэдрит под названием Харга, найденный недалеко от Мерса-Матруха в мае 2000 года, содержал никель и кобальт в пределах 10% от массы лезвия.

Ранее мы сообщали о том, что туристы в Египте больше не смогут посещать пирамиды днем.