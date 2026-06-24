Почему слова, которые "вертятся на языке", иногда не вспоминаются: названа возможная причина

Профессор Нагойского городского университета Хироси Номура рассказал, почему слова, которые "вертятся на языке", иногда не вспоминаются, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 24 июня 2026 года ученый объяснил, что состояние, когда человек знает информацию, но не может ее сразу вспомнить, может быть связано не с исчезновением самого воспоминания, а с временным снижением доступа к нему из-за состояния мозга.

"Тот факт, что одно и то же воспоминание может извлекаться или не извлекаться в зависимости от состояния мозга, показывает: если человек позднее снова может что-то вспомнить, либо вспоминает это при наличии подсказки или в определенном состоянии мозга, сама память, возможно, сохраняется", – заявил Хироси Номура.

Отмечается, что группа ученых (исследовательская группа профессора Номуры совместно с коллегами из Университета Хоккайдо и Университета Кумамото) исследовала, как активность гистаминовых нейронов мозга влияет на доступ к сохраненной информации.

В ходе эксперимента мышей обучали связывать определенный звук с получением сахарной воды. Когда мыши слышали знакомый сигнал и ожидали награду, они начинали облизывать носик поилки.

Также ученые выяснили, что активность гистаминовых нейронов во время бодрствования не остается постоянной, а медленно колеблется.

Если звуковую подсказку подавали в момент более высокой активности этих нейронов, поведение, связанное с памятью, проявлялось примерно на 40% чаще, чем при низких показателях.

Как отметил Хироси Номура, феномен, когда "имя вертится на языке, но не приходит на ум", тоже укладывается в эту научную теорию. При этом он подчеркнул, что исследование напрямую не изучало вспоминание имен и его "недостаточно, чтобы определить, связана ли конкретная забывчивость у человека с утратой памяти или с проблемой доступа" к ней.

"На данном этапе можно говорить лишь о том, что этот механизм может объяснять такие явления как общий принцип. Пока не подтверждено, работает ли тот же нейронный механизм и у человека", – сказал Хироси Номура.

Для понимания изменений в доступе к памяти у человека, как добавил ученый, нужны дальнейшие исследования. В частности, необходимо проверить, меняется ли у людей легкость "вспоминания" с течением времени и связаны ли такие изменения с гистаминовой нервной системой или активностью мозга.

"Считаю, что важной будет проверка, сочетающая функциональную визуализацию мозга, ЭЭГ, фармакологические исследования и другие методы", – пояснил Хироси Номура.

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