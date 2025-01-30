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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова назвала причину, из-за которой уехала из Казахстана

Баян Алагузова назвала причину, из-за которой уехала из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 09:24 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова накануне, 29 января 2025 года, рассказала, почему уехала из страны и долгое время живет за границей, сообщает Zakon.kz.

51-летняя многодетная мама в Instagram-Stories опубликовала видео, на котором депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев говорит об экологическом состоянии Алматы.

"Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны – Алматы. Экологическая ситуация здесь достигла критического уровня. Города вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв пятое место среди 120 крупнейших городов в позорном списке индекса качества воздуха. Индекс классифицируется, как нездоровый уровень. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице и носить защитные маски, даже в повседневной жизни", – сказал мажилисмен.

С ним согласна и Баян Алагузова.

"Именно по этой причине я сейчас нахожусь в другой стране, пошел третий месяц. Бронхит, астма, непрекращающийся кашель. Надо спасать наш город", – написала она.

Осенью 2024 года Баян Алагузова с семьей провела за границей более месяца. 9 декабря столь долгое отсутствие на родине она объяснила диагнозом испанских врачей. После проведенного в Мадриде check up выяснилось, что у продюсера аллергия на холод. Поэтому врачи посоветовали ей проводить всю зиму в теплых странах. 17 декабря она в соцсетях рассказала, что вернулась в Казахстан. Позднее Алагузова вновь уехала за границу, в Таиланд. Там же она и отметила свое 51-летие.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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