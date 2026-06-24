#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Как не расплавиться при +35°С: топ-5 рабочих лайфхаков для жары

жаркая погода, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:40 Фото: magnific
Настало время отпусков, морских закатов и беззаботного отдыха. По крайней мере, так кажется по фотографиям в соцсетях. В реальности большинство людей продолжают работать, перемещаясь между офисом, авто и раскаленными улицами. Zakon.kz поговорил с врачом и узнал, как пережить жару.

Лето – удивительное время года. Если посмотреть ленты в соцсетях, то все дружно лежат в шезлонгах, потягивают лимонад и фотографируют закаты. Создается впечатление, что с июня по август никто не работает. Но есть одна проблема: большинство людей в это время находятся не на вилле у моря, а в офисах, на стройках, за рулем, на встречах, в цехах и на городских улицах, которые к полудню начинают напоминать поверхность раскаленной сковородки.

Пока элита отдыхает, остальные героически выполняют KPI и пытаются не взорваться, как power bank. Поэтому летом важно не только мечтать об отпуске, но и помнить о простых правилах, которые помогут легче переносить жару. О том, как не получить солнечный удар, рассказала врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

"Многие популярные способы охладиться в жару пришли к нам скорее из рекламы, чем из медицины. Например, ледяная газировка может показаться спасением, но на практике такие напитки нередко усиливают чувство жажды, из-за чего человеку хочется пить их снова и снова", – поясняет врач.

Пейте воду раньше, чем организм начнет ее требовать

Жажда не появляется внезапно, это сигнал SOS от организма, который уже начал терять влагу. В жару вода уходит быстрее, чем кажется, а вместе с ней исчезают энергия, концентрация и чувство комфорта. Поэтому важно пить не тогда, когда захотелось, а немного раньше.

"В такую погоду лучше отдавать предпочтение обычной воде, при желании газированной, и пить ее небольшими глотками в течение дня. Для этого удобно всегда носить с собой бутылку воды. Самые популярные напитки у нас – это различные виды чая. Если у вас есть знакомые или друзья из Узбекистана, особенно из Ташкента, вы наверняка знаете, что там чай пьют постоянно. Люди, которые хорошо знают, как переносить жару, часто заказывают именно ташкентский чай в кафе. Также витаминный чай помогает лучше переносить высокие температуры: он способствует нормализации внутренней температуры организма, благодаря чему ощущение жары становится менее выраженным", – рассказывает Лейла Оспанова.

Есть вещи, без которых мы не выходим из дома: телефон, ключи, кошелек. Летом к этому набору обязательно должна присоединиться бутылка воды. Это самый недооцененный и самый полезный аксессуар сезона, ведь нормальный водный баланс помогает сохранять ясность мыслей, энергию и комфорт даже тогда, когда асфальт плавится от жары.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:40
Аллергия на солнце: что такое фотодерматит и как с ним жить летом

Кондиционер не всегда друг

Когда за окном +35°C, рука сама тянется к пульту кондиционера. Но превращать офис или квартиру в криокамеру – не лучшая идея. Организм и без того работает в режиме повышенной нагрузки, а резкие переходы из зноя в холод и обратно становятся для него дополнительным стрессом.

Конечно, назвать кондиционер врагом мы не можем, он союзник, но только если пользоваться им без фанатизма. Если после выхода из помещения очки мгновенно запотевают, а тело несколько секунд пытается понять, в каком времени года оно оказалось, значит, температура выставлена слишком низкая. Комфортная прохлада помогает пережить жару, а экстремальный холод создает ненужную нагрузку на сосуды и может привести к простуде или плохому самочувствию.

Главное правило простое: охлаждать помещение стоит, но в рамках разумного. Кондиционер должен спасать от жары, а не создавать ощущение, что между улицей и офисом проходит климатическая граница длиной в несколько тысяч километров.

Не выходите на улицу в обеденное время

По возможности избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы дня – обычно с 12:00 до 16:00. В это время солнечная активность достигает пика, а риск перегрева, обезвоживания и теплового удара значительно возрастает. Если же выход на улицу неизбежен, старайтесь держаться в тени, носите головной убор, легкую одежду из натуральных тканей и обязательно берите с собой воду.

"В жаркую погоду нагрузка на сердечно-сосудистую систему значительно возрастает. Из-за активного потоотделения организм теряет жидкость, кровь становится более вязкой, и сердцу приходится работать интенсивнее. При сильной жаре лучше находиться в тени и по возможности избегать длительного пребывания на солнце. Перегрев может привести к спазму сосудов, резкому ухудшению самочувствия, головокружению и даже потере сознания. Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями", – поясняет кардиолог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:40
Солнцезащитные очки: почему так важно их носить

Планируйте свои дела с учетом температуры

Жара не любит подвигов. Если важные дела можно перенести на утренние или вечерние часы, стоит воспользоваться этой возможностью. Особенно это касается физических нагрузок и длительного пребывания под открытым солнцем.

"Чтобы снизить нагрузку на организм, основные дела и физическую активность лучше планировать на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Если выходить на улицу в жару все же необходимо, важно взять с собой бутылку воды, надеть головной убор и по возможности выбирать маршруты в тени".Врач высшей категории Лейла Оспанова

Иногда настоящий трудовой подвиг летом – это не работать быстрее всех, а вовремя уйти из-под палящего солнца.

Научитесь замечать сигналы организма

Первые признаки перегрева:

  • сильная жажда,
  • головокружение,
  • учащенное сердцебиение,
  • одышка.
"Если вы почувствовали такие симптомы, необходимо как можно скорее уйти в тень или прохладное помещение и присесть. Тепловой и солнечный удары – это серьезные состояния, которые нельзя игнорировать. На перегрев могут указывать сильная головная боль, слабость, ухудшение самочувствия. Особенно чувствительны к высоким температурам люди с хроническими заболеваниями. Молодые и в целом здоровые люди нередко недооценивают опасность жары и могут не обратить внимания на первые симптомы перегрева. В результате состояние способно резко ухудшиться вплоть до потери сознания", – резюмирует Лейла Оспанова.

Организм обычно предупреждает заранее. Важно не игнорировать эти сигналы и не пытаться работать через силу, доказывая солнцу, кто здесь главный.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:40
Они не скажут, что им жарко: как спасти питомца в зной, пока не стало поздно

Летняя жара – испытание, которое ежегодно проходят миллионы работающих людей. И если отпуск пока остается красивой картинкой в календаре, стоит хотя бы помочь организму пережить самые горячие месяцы без лишнего стресса.

Пусть кто-то публикует фотографии с яхт и тропических островов. Для большинства из нас главный летний челлендж гораздо прозаичнее: добраться до конца рабочего дня, не расплавиться по дороге домой и сохранить достаточно энергии, чтобы еще насладиться теплым вечером.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Топ освежающих напитков, чтобы спастись от жары
14:29, 31 июля 2023
Топ освежающих напитков, чтобы спастись от жары
Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма
17:50, Сегодня
Отдых до 300 тысяч тенге: куда съездить в Казахстане в 2026 году
жаркая погода
17:40, Сегодня
Как не расплавиться при +35°С: топ-5 рабочих лайфхаков для жары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Евгений Кузнецов
17:09, Сегодня
"Барыс" может подписать экс-звезду НХЛ и КХЛ Евгения Кузнецова
Президент &quot;Ордабасы&quot; Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
17:06, Сегодня
Президент "Ордабасы" Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
&quot;Опыт для прогресса&quot;: агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
16:54, Сегодня
"Опыт для прогресса": агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
Уступивший Тольтаеву и Халокову боксёр из Монголии дисквалифицирован за допинг
16:37, Сегодня
Уступавший Тольтаеву и Халокову боксёр из Монголии Тежаргал дисквалифицирован за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: