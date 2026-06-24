Как не расплавиться при +35°С: топ-5 рабочих лайфхаков для жары

Настало время отпусков, морских закатов и беззаботного отдыха. По крайней мере, так кажется по фотографиям в соцсетях. В реальности большинство людей продолжают работать, перемещаясь между офисом, авто и раскаленными улицами. Zakon.kz поговорил с врачом и узнал, как пережить жару.

Лето – удивительное время года. Если посмотреть ленты в соцсетях, то все дружно лежат в шезлонгах, потягивают лимонад и фотографируют закаты. Создается впечатление, что с июня по август никто не работает. Но есть одна проблема: большинство людей в это время находятся не на вилле у моря, а в офисах, на стройках, за рулем, на встречах, в цехах и на городских улицах, которые к полудню начинают напоминать поверхность раскаленной сковородки.

Пока элита отдыхает, остальные героически выполняют KPI и пытаются не взорваться, как power bank. Поэтому летом важно не только мечтать об отпуске, но и помнить о простых правилах, которые помогут легче переносить жару. О том, как не получить солнечный удар, рассказала врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

"Многие популярные способы охладиться в жару пришли к нам скорее из рекламы, чем из медицины. Например, ледяная газировка может показаться спасением, но на практике такие напитки нередко усиливают чувство жажды, из-за чего человеку хочется пить их снова и снова", – поясняет врач.

Пейте воду раньше, чем организм начнет ее требовать

Жажда не появляется внезапно, это сигнал SOS от организма, который уже начал терять влагу. В жару вода уходит быстрее, чем кажется, а вместе с ней исчезают энергия, концентрация и чувство комфорта. Поэтому важно пить не тогда, когда захотелось, а немного раньше.

"В такую погоду лучше отдавать предпочтение обычной воде, при желании газированной, и пить ее небольшими глотками в течение дня. Для этого удобно всегда носить с собой бутылку воды. Самые популярные напитки у нас – это различные виды чая. Если у вас есть знакомые или друзья из Узбекистана, особенно из Ташкента, вы наверняка знаете, что там чай пьют постоянно. Люди, которые хорошо знают, как переносить жару, часто заказывают именно ташкентский чай в кафе. Также витаминный чай помогает лучше переносить высокие температуры: он способствует нормализации внутренней температуры организма, благодаря чему ощущение жары становится менее выраженным", – рассказывает Лейла Оспанова.

Есть вещи, без которых мы не выходим из дома: телефон, ключи, кошелек. Летом к этому набору обязательно должна присоединиться бутылка воды. Это самый недооцененный и самый полезный аксессуар сезона, ведь нормальный водный баланс помогает сохранять ясность мыслей, энергию и комфорт даже тогда, когда асфальт плавится от жары.

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Кондиционер не всегда друг

Когда за окном +35°C, рука сама тянется к пульту кондиционера. Но превращать офис или квартиру в криокамеру – не лучшая идея. Организм и без того работает в режиме повышенной нагрузки, а резкие переходы из зноя в холод и обратно становятся для него дополнительным стрессом.

Конечно, назвать кондиционер врагом мы не можем, он союзник, но только если пользоваться им без фанатизма. Если после выхода из помещения очки мгновенно запотевают, а тело несколько секунд пытается понять, в каком времени года оно оказалось, значит, температура выставлена слишком низкая. Комфортная прохлада помогает пережить жару, а экстремальный холод создает ненужную нагрузку на сосуды и может привести к простуде или плохому самочувствию.

Главное правило простое: охлаждать помещение стоит, но в рамках разумного. Кондиционер должен спасать от жары, а не создавать ощущение, что между улицей и офисом проходит климатическая граница длиной в несколько тысяч километров.

Не выходите на улицу в обеденное время

По возможности избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы дня – обычно с 12:00 до 16:00. В это время солнечная активность достигает пика, а риск перегрева, обезвоживания и теплового удара значительно возрастает. Если же выход на улицу неизбежен, старайтесь держаться в тени, носите головной убор, легкую одежду из натуральных тканей и обязательно берите с собой воду.

"В жаркую погоду нагрузка на сердечно-сосудистую систему значительно возрастает. Из-за активного потоотделения организм теряет жидкость, кровь становится более вязкой, и сердцу приходится работать интенсивнее. При сильной жаре лучше находиться в тени и по возможности избегать длительного пребывания на солнце. Перегрев может привести к спазму сосудов, резкому ухудшению самочувствия, головокружению и даже потере сознания. Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями", – поясняет кардиолог.

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Планируйте свои дела с учетом температуры

Жара не любит подвигов. Если важные дела можно перенести на утренние или вечерние часы, стоит воспользоваться этой возможностью. Особенно это касается физических нагрузок и длительного пребывания под открытым солнцем.

"Чтобы снизить нагрузку на организм, основные дела и физическую активность лучше планировать на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Если выходить на улицу в жару все же необходимо, важно взять с собой бутылку воды, надеть головной убор и по возможности выбирать маршруты в тени". Врач высшей категории Лейла Оспанова

Иногда настоящий трудовой подвиг летом – это не работать быстрее всех, а вовремя уйти из-под палящего солнца.

Научитесь замечать сигналы организма

Первые признаки перегрева: сильная жажда,

головокружение,

учащенное сердцебиение,

одышка.

"Если вы почувствовали такие симптомы, необходимо как можно скорее уйти в тень или прохладное помещение и присесть. Тепловой и солнечный удары – это серьезные состояния, которые нельзя игнорировать. На перегрев могут указывать сильная головная боль, слабость, ухудшение самочувствия. Особенно чувствительны к высоким температурам люди с хроническими заболеваниями. Молодые и в целом здоровые люди нередко недооценивают опасность жары и могут не обратить внимания на первые симптомы перегрева. В результате состояние способно резко ухудшиться вплоть до потери сознания", – резюмирует Лейла Оспанова.

Организм обычно предупреждает заранее. Важно не игнорировать эти сигналы и не пытаться работать через силу, доказывая солнцу, кто здесь главный.

Летняя жара – испытание, которое ежегодно проходят миллионы работающих людей. И если отпуск пока остается красивой картинкой в календаре, стоит хотя бы помочь организму пережить самые горячие месяцы без лишнего стресса.

Пусть кто-то публикует фотографии с яхт и тропических островов. Для большинства из нас главный летний челлендж гораздо прозаичнее: добраться до конца рабочего дня, не расплавиться по дороге домой и сохранить достаточно энергии, чтобы еще насладиться теплым вечером.