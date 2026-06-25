#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Чего больше всего боятся мужчины и женщины в отношениях

Что доводит мужчин и женщин до ревности: ученые дали неожиданный ответ, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 23:25 Фото: magnific.com
Ученые уже много лет пытаются понять природу ревности и выяснить, почему она проявляется у людей по-разному. По мнению профессора Гарвардского университета Артура Брукса, одна из причин различий связана с полом человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC со ссылкой на эксперта, мужчин больше беспокоит мысль о физической измене партнерши, тогда как женщины острее воспринимают эмоциональную связь своего партнера с другой женщиной.

"Ревность у мужчин и женщин проявляется по-разному. Женщины гораздо сильнее реагируют на эмоциональную близость, а мужчины – на физическую", – заявил Брукс.

Свою точку зрения эксперт основывает на исследованиях эволюционного психолога Дэвида Басса, профессора Техасского университета.

"Женщин больше всего ранит мысль о том, что их партнер говорит другой женщине: "Я тебя люблю". Мужчин же сильнее всего тревожит идея сексуальной связи партнерши с другим мужчиной", – отметил Брукс.

Согласно исследованию, опубликованному в 1992 году, около 60% мужчин считают сексуальную измену более болезненной, чем эмоциональную. В то же время 83% женщин тяжелее переживают именно эмоциональное предательство.

Эксперт объясняет эти различия особенностями эволюционного развития человека. Исторически мужчинам было важно быть уверенными в своем биологическом отцовстве, тогда как женщинам требовались стабильность и поддержка партнера для воспитания детей.

"Если вы женщина, вам важно быть уверенной, что этот мужчина не уйдет и не начнет заботиться о другой семье", – пояснил Брукс.

По его мнению, именно поэтому мужчины и женщины по-разному воспринимают угрозы отношениям. Однако главное значение подобных исследований заключается в том, чтобы лучше понимать своего партнера и особенности его эмоциональных реакций.

Ранее сообщалось, почему женщины более стрессоустойчивы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Почему от красного вина болит голова
14:15, 21 ноября 2023
Почему от красного вина болит голова, выяснили ученые
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
01:50, 06 января 2026
Почему деменция чаще бьет по женщинам, выяснили ученые
Таблетки, лекарства, медицина, лечение
11:31, 06 апреля 2025
Почему некоторые лекарства действуют на людей по-разному, объяснили ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:10, 26 июня 2026
Рыбакина, Соболенко, Гауфф и другие назвали песни, которые спели бы в караоке
Фото: Нургали Жумагазы
23:32, 25 июня 2026
Претендентский бой за титул IBF "Казахского короля бокса" Султана Заурбека отложен
Фото: пресс-служба КТФ
23:03, 25 июня 2026
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного турнира в Польше
Фото: НОК РК
22:41, 25 июня 2026
Федерация борьбы Казахстана объявила о денежных премиях для спортсменов и тренеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: