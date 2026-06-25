Чего больше всего боятся мужчины и женщины в отношениях

Ученые уже много лет пытаются понять природу ревности и выяснить, почему она проявляется у людей по-разному. По мнению профессора Гарвардского университета Артура Брукса, одна из причин различий связана с полом человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC со ссылкой на эксперта, мужчин больше беспокоит мысль о физической измене партнерши, тогда как женщины острее воспринимают эмоциональную связь своего партнера с другой женщиной.

"Ревность у мужчин и женщин проявляется по-разному. Женщины гораздо сильнее реагируют на эмоциональную близость, а мужчины – на физическую", – заявил Брукс.

Свою точку зрения эксперт основывает на исследованиях эволюционного психолога Дэвида Басса, профессора Техасского университета.

"Женщин больше всего ранит мысль о том, что их партнер говорит другой женщине: "Я тебя люблю". Мужчин же сильнее всего тревожит идея сексуальной связи партнерши с другим мужчиной", – отметил Брукс.

Согласно исследованию, опубликованному в 1992 году, около 60% мужчин считают сексуальную измену более болезненной, чем эмоциональную. В то же время 83% женщин тяжелее переживают именно эмоциональное предательство.

Эксперт объясняет эти различия особенностями эволюционного развития человека. Исторически мужчинам было важно быть уверенными в своем биологическом отцовстве, тогда как женщинам требовались стабильность и поддержка партнера для воспитания детей.

"Если вы женщина, вам важно быть уверенной, что этот мужчина не уйдет и не начнет заботиться о другой семье", – пояснил Брукс.

По его мнению, именно поэтому мужчины и женщины по-разному воспринимают угрозы отношениям. Однако главное значение подобных исследований заключается в том, чтобы лучше понимать своего партнера и особенности его эмоциональных реакций.

Ранее сообщалось, почему женщины более стрессоустойчивы.