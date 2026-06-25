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Наука и технологии

Почему исчезали целые виды: новая версия древних катастроф на Земле

Почему исчезали целые виды: исследователи выдвинули новую гипотезу, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 01:10 Фото: magnific.com
Исследователи представили необычную версию крупнейших вымираний в истории планеты. По их мнению, роковую роль могли сыграть карликовые планеты, проходившие вблизи Земли миллионы лет назад, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Science X, речь идет о карликовых планетах и других телах планетарной массы, которые время от времени могли проходить рядом с Землей.

Автор исследования, профессор Даниэле Фарджион, считает, что такие сближения способны создавать мощные гравитационные приливы. По его мнению, они могли провоцировать гигантские цунами, масштабные извержения вулканов, изменения уровня мирового океана и резкие климатические колебания.

Исследователь отмечает, что многие крупнейшие вымирания в истории планеты совпадали по времени с серьезными природными катаклизмами. При этом причины некоторых из них до сих пор остаются загадкой. Например, для крупнейшего вымирания на границе пермского и триасового периодов ученые так и не нашли убедительных следов падения крупного астероида.

Согласно новой теории, пролеты массивных объектов рядом с Землей могли также менять орбиту Луны и влиять на скорость вращения нашей планеты. Косвенным подтверждением этого автор считает данные древних кораллов, свидетельствующие о возможных изменениях в системе Земля—Луна миллионы лет назад.

Хотя гипотеза пока не получила широкого признания в научном сообществе, ученый предупреждает, что подобные события теоретически могут повториться в будущем. По его мнению, человечеству необходимо внимательно изучать дальние области Солнечной системы, чтобы заранее обнаруживать потенциально опасные объекты.

Ранее ученые выяснили, при каком сценарии Земля выживет, даже если Солнце потухнет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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