Ученых озадачили башни изо льда, которые "вырастают" посреди пустыни

В "холодной пустыне" Ладакха на севере Индии среди сурового горного ландшафта возвышаются огромные ледяные конусы, достигающие нескольких десятков метров в высоту. Эти конусы были созданы не природой, а инженером Сонамом Вангчуком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Polsat News, Вангчук рассказал журналу "Герника" , что на это его вдохновила работа другого инженера из Ладакха, Чеванга Норпхеля, известного как "Ледяной человек".

Норпхель создавал искусственные ледники в виде плоских ледяных полей с 1980-х годов, но они располагались высоко в горах и быстро таяли. Вангчук хотел заморозить воду ближе к деревне и поддерживать ее уровень до начала лета, поскольку именно в это время года все сложнее всего.

Вода от тающих ледников начинает поступать в долины только в середине лета, а сельскохозяйственным культурам она нужна гораздо раньше. Его проект решил эту проблему. Весь секрет кроется в физике.

Как это работает? Вся операция проводится зимой, когда ночные температуры могут опускаться до -30 градусов Цельсия. Вода из ручья подается по трубам под землей из места, расположенного обычно на высоте не менее 60 метров над уровнем моря.

Разница высот создает такое давление в конце трубы, что вода выстреливает вертикально вверх, образуя фонтан. В морозном зимнем воздухе капли замерзают в полете и оседают на каркасе из ветвей, что способствует образованию льда. Таким образом, слой за слоем растет ледяной конус.

Такая форма не случайна. Конус подвергает солнечной энергии лишь небольшую площадь поверхности по сравнению со своим объемом, поэтому он тает гораздо медленнее.

Первый прототип, замерзший зимой 2013/2014 года, просуществовал до середины мая 2014 года, вмещая около 150 тыс. литров воды. Полноразмерные конусы были построены годом позже, зимой 2014/2015 года, в деревне Пхьянг.

Ладакх расположен в северной Индии и известен как "холодная пустыня". Несмотря на то, что его окружают могучие заснеженные Гималаи, осадки выпадают крайне редко. Ежегодно в регионе выпадает менее 100 мм осадков, что очень мало.

Для местных фермеров, выращивающих ячмень и фруктовые деревья в долинах, единственная надежда – это сток воды от тающих ледников. На протяжении поколений этот природный цикл работал безупречно, но изменение климата привело к сокращению количества родниковой воды, что угрожает урожаю.

Ледяные конусы заполняют этот пробел.

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