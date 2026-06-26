#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Ученых озадачили башни изо льда, которые "вырастают" посреди пустыни

Ледник в пустыне Ладакха на севере Индии , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 20:18 Фото: Courtesy of Sonam Wangchuk
В "холодной пустыне" Ладакха на севере Индии среди сурового горного ландшафта возвышаются огромные ледяные конусы, достигающие нескольких десятков метров в высоту. Эти конусы были созданы не природой, а инженером Сонамом Вангчуком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Polsat News, Вангчук рассказал журналу "Герника", что на это его вдохновила работа другого инженера из Ладакха, Чеванга Норпхеля, известного как "Ледяной человек".

Норпхель создавал искусственные ледники в виде плоских ледяных полей с 1980-х годов, но они располагались высоко в горах и быстро таяли. Вангчук хотел заморозить воду ближе к деревне и поддерживать ее уровень до начала лета, поскольку именно в это время года все сложнее всего.

Вода от тающих ледников начинает поступать в долины только в середине лета, а сельскохозяйственным культурам она нужна гораздо раньше. Его проект решил эту проблему. Весь секрет кроется в физике.

Как это работает? Вся операция проводится зимой, когда ночные температуры могут опускаться до -30 градусов Цельсия. Вода из ручья подается по трубам под землей из места, расположенного обычно на высоте не менее 60 метров над уровнем моря.

Разница высот создает такое давление в конце трубы, что вода выстреливает вертикально вверх, образуя фонтан. В морозном зимнем воздухе капли замерзают в полете и оседают на каркасе из ветвей, что способствует образованию льда. Таким образом, слой за слоем растет ледяной конус.

Такая форма не случайна. Конус подвергает солнечной энергии лишь небольшую площадь поверхности по сравнению со своим объемом, поэтому он тает гораздо медленнее.

Первый прототип, замерзший зимой 2013/2014 года, просуществовал до середины мая 2014 года, вмещая около 150 тыс. литров воды. Полноразмерные конусы были построены годом позже, зимой 2014/2015 года, в деревне Пхьянг.

Ладакх расположен в северной Индии и известен как "холодная пустыня". Несмотря на то, что его окружают могучие заснеженные Гималаи, осадки выпадают крайне редко. Ежегодно в регионе выпадает менее 100 мм осадков, что очень мало.

Для местных фермеров, выращивающих ячмень и фруктовые деревья в долинах, единственная надежда – это сток воды от тающих ледников. На протяжении поколений этот природный цикл работал безупречно, но изменение климата привело к сокращению количества родниковой воды, что угрожает урожаю.

Ледяные конусы заполняют этот пробел.

Ранее ученые раскрыли тайну сибирского леса, который в 1908 году взорвало что-то невидимое.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Пустыня, строительство дороги
15:49, 23 июня 2026
Китай бросил вызов пустыне и строит прямо над ней уникальную железную дорогу
Природа, лед, пещера
05:59, 11 февраля 2026
Ледяная пещера посреди жаркой пустыни не может растаять уже три тысячи лет
Человек, песок, барханы
08:55, 14 января 2026
3000-летние подземные каналы Древней Персии до сих пор поддерживают жизнь под пустынями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:00, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тараз" в центральном матче 11-го тура Первой лиги
Фото: UFC
19:46, Сегодня
Асу Алмабаев провёл дуэль взглядов с Чарльзом Джонсоном перед поединком в UFC (видео)
Фото: UFC
19:18, Сегодня
"Он пытается не брать на себя вину". Алекс Перейра - об ответе Херба Дина на его критику
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: