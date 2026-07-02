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Наука и технологии

Тараканов сделали почти неубиваемыми и расширили их возможности

Почти неубиваемые тараканы: ученые усилили возможности насекомых, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 21:38 Фото: pixabay
Ученые разработали 3D-печатные "дайвинг-костюмы" для тараканов, которые позволяют насекомым находиться под водой до трех часов и сохранять подвижность, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, технология предназначена для создания управляемых биороботов, которые смогут помогать в поисково-спасательных операциях в зонах наводнений и разрушений.

Ранее команда уже успешно тестировала дистанционное управление тараканами с помощью электронных импульсов. Однако использование насекомых в затопленных условиях было ограничено из-за их неспособности долго находиться под водой.

Новое устройство представляет собой герметичный 3D-печатный модуль, который обеспечивает подачу кислорода за счет химической реакции. В испытаниях насекомые могли двигаться под водой до трех часов и сохраняли почти обычную скорость передвижения.

Ученые считают, что такие "киборг-тараканы" могут использоваться для обследования труднодоступных зон после стихийных бедствий, а в перспективе – даже для космических миссий.

Ранее ученые рассказали, почему самые яркие птицы вымирают быстрее.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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