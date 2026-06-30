В глубинах Антарктиды нашли бактерии, способные "победить" меланому

Подводная экспедиция, организованная командой из Флориды (США), выявила возможность терапевтического применения бактериальных токсинов, выделяемых асцидиями в борьбе с одной из форм онкологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, исследователи считают, что бактериальные токсины, вырабатываемые крошечными морскими организмами из Антарктиды, могут стать эффективным средством лечения меланомы, самой смертельной формы рака кожи.

Билл Бейкер, профессор химии в Университете Южной Флориды, заявил, что токсины, вырабатываемые асцидиями для защиты от хищников, могут быть "использованы повторно". Исследования, проведенные его командой, уже показали, что они уничтожают клетки меланомы у мышей.

"Хорошая новость в том, что это не убило мышей. Это убило их раковые клетки, поэтому мы знаем, что оно обладает физиологическими свойствами, позволяющими действовать как лекарство. Если мы сможем доказать безопасность, мы сможем начать клинические испытания на людях", – сказал он.

Для этого потребуется череда строго регулируемых и постоянно расширяющихся испытаний даже после разработки препарата.

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