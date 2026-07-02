Красота как риск: почему самые яркие птицы вымирают быстрее

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что ярко окрашенные птицы чаще оказываются под угрозой исчезновения, чем менее заметные виды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Science, специалисты проанализировали данные о сотнях видов воробьинообразных птиц, сопоставив их окраску, экологические особенности, ареалы обитания и влияние человека. Результаты показали устойчивую связь: чем ярче оперение, тем выше риск исчезновения вида.

По данным исследователей, особенно заметна эта тенденция в умеренных климатических зонах. При этом причины угроз различаются в зависимости от региона: в Юго-Восточной Азии ключевым фактором остается отлов птиц для торговли, тогда как в Африке и Латинской Америке – утрата среды обитания и климатические изменения.

Ученые отмечают, что яркие виды часто становятся объектом внимания людей и активно отлавливаются для содержания в неволе, однако даже у не включенных в торговлю видов сохраняется повышенный риск исчезновения, что требует дополнительных исследований.

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