#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Красота как риск: почему самые яркие птицы вымирают быстрее

Красота как риск: почему самые яркие птицы вымирают быстрее, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 21:08 Фото: magnific.com
Ученые провели исследование и пришли к выводу, что ярко окрашенные птицы чаще оказываются под угрозой исчезновения, чем менее заметные виды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Science, специалисты проанализировали данные о сотнях видов воробьинообразных птиц, сопоставив их окраску, экологические особенности, ареалы обитания и влияние человека. Результаты показали устойчивую связь: чем ярче оперение, тем выше риск исчезновения вида.

По данным исследователей, особенно заметна эта тенденция в умеренных климатических зонах. При этом причины угроз различаются в зависимости от региона: в Юго-Восточной Азии ключевым фактором остается отлов птиц для торговли, тогда как в Африке и Латинской Америке – утрата среды обитания и климатические изменения.

Ученые отмечают, что яркие виды часто становятся объектом внимания людей и активно отлавливаются для содержания в неволе, однако даже у не включенных в торговлю видов сохраняется повышенный риск исчезновения, что требует дополнительных исследований.

Ранее ученые раскрыли тайну первой находки динозавра в Антарктиде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
исследование
00:43, 16 июня 2024
Какая диета снижает риск летального исхода
как быстро справиться со стрессом
22:47, 13 сентября 2025
Как быстро справиться со стрессом
исследование
00:51, 26 декабря 2024
Почему для психики тренировка по выходным полезнее регулярных упражнений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НХЛ
21:48, Сегодня
"Вашингтон" объявил о продлении контракта с Овечкиным на один сезон
Фото: НОК РК
21:17, Сегодня
Данилина прокомментировала победу над Путинцевой на старте "Уимблдона - 2026"
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:57, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ
Фото: НХЛ
20:32, Сегодня
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: