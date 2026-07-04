Разработано соединение, способное заставить раковые клетки самоуничтожаться

По данным ученых, новая разработка на 90% блокирует метастазирование рака поджелудочной железы – одного из самых "неуловимых" онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Oncotarget.

Главная причина низкой выживаемости при раке поджелудочной железы – поздняя диагностика. Лишь у 15-20% пациентов опухоль на момент обнаружения может быть удалена хирургически. Остальным ставится диагноз "местнораспространенное или метастатическое заболевание", при котором химиотерапия продлевает жизнь лишь на непродолжительное время. Соединение, способное заблокировать образование метастазов, могло бы замедлить или остановить распространение болезни на поздних стадиях, утверждает "Наука".

Исследователи изучали экспериментальные соединения, призванные индуцировать апоптоз – программу клеточного самоуничтожения, которую раковые клетки обычно учатся избегать. В лабораторных экспериментах на клетках рака поджелудочной железы PCAIs одновременно запускали гибель клеток рака и на 90% блокировали их миграцию – биологического процесс, который лежит в основе метастазирования. Основной принцип работы – блокировка сигналов гена KRAS, мутации которого вызывают рост опухолей.

Результатом воздействия PCAIs стал вывод из строя ключевых биологических систем опухолевой клетки. Понизился уровень важных мономерных G-белков, участвующих в движении и инвазии клеток, также ухудшилась активность генов, связанных с прогрессированием опухоли. В итоге раковые клетки округлялись и лишались большей части своей мобильности.

Вместе с тем, чтобы исследование приблизилось к клиническому применению, следующим шагом должны стать испытания на животных, затем – на людях. Как правило, этот процесс занимает от 10 до 15 лет, даже если ранние результаты обнадеживают.

Между тем в руинах Чернобыльской зоны отчуждения нашли существо, питающееся радиацией.