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Наука и технологии

Ученые ошарашили выводами о том, как на самом деле зародилась жизнь на Земле

космос фото, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 23:22 Фото: pexels
Американские ученые выяснили, что миллиарды лет назад мощные удары астероидов раскололи земную кору и создали под землей гигантские сети горячих источников, передает Zakon.kz.

Расчеты опубликованы в журнале AGU Advances. По их данным, гидротермальные системы – это сети подземных трещин, по которым циркулирует перегретая вода, насыщенная минералами. Именно в них, по ведущим гипотезам, около четырех миллиардов лет назад могли возникнуть первые органические молекулы и простейшие живые структуры.

Сегодня крупнейшая наземная гидротермальная система – Йеллоустонский национальный парк с его гейзерами и горячими источниками. Авторы из Юго-Западного исследовательского института использовали специальный код физики удара, позволяющий моделировать, как высокоскоростной астероид раскалывает твердую породу и создает пористые каналы для движения воды.

Выяснилось: один крупный удар в эпоху ранней Земли мог порождать гидротермальную активность в 100 раз мощнее, чем весь Йеллоустонский парк сегодня. Масштаб трещин и их водопроницаемость – то есть способность пропускать воду – определялись в первую очередь размером и скоростью астероида.

По расчетам первого автора Аманды Александер, верхние 8 километров земной коры были высокопроницаемы около 4,3 млрд лет назад и оставались такими вплоть до 3,5 млрд лет назад – именно в это время появились первые достоверные следы жизни.

"Бомбардировка была катастрофой с точки зрения динозавров, но, вероятно, именно она создала среду для добиотической химии", – отметила исследовательница.

Ранее астрономы напомнили о легендарном солнечном затмении.

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Канат Болысбек
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