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Наука и технологии

Археологи с трудом подняли редкий пятитонный саркофаг, спрятанный в некрополе 1500 лет назад

Раскопки в Хорватии, захоронение, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 05:56 Фото: Музеи и галерея Конавала
Из-под древнего хорватского кладбища в городе Цавтат (в некрополе Эпидаура) извлекли запечатанный саркофаг, который стал одним из самых редких археологических открытий в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, саркофаг обнаружили во время раскопок на археологическом участке Зорина 8, где исследователи изучают часть кладбища бывшей римской колонии Эпидавр. Команда идентифицировала несколько различных типов захоронений, но одна находка сразу же привлекла к себе внимание.

Саркофаг, некрополь, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 05:56

Фото: Музеи и галерея Конавала

Каменный гроб сохранился на своем первоначальном месте и никогда не вскрывался с древних времен. Даже следы первоначального известкового раствора, использованного для заделки крышки, все еще видны, что подчеркивает, насколько нетронутым оставалось захоронение на протяжении веков.

Саркофаг представлял собой большой каменный гроб салонитского типа, датируемый IV-VI веками нашей эры. Захороненный примерно на три метра ниже нынешнего уровня земли и весящий около пяти тонн. Он является одним из немногих полностью герметичных позднеримских захоронений, обнаруженных в Хорватии.

Ученые, раскопки в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 05:56

Фото: Музеи и галерея Конавала

После того как массивная крышка была поднята для транспортировки, археологи подтвердили, что памятник содержит останки одного человека. Скелет плохо сохранился. Это не позволило археологам определить возраст или пол человека во время первоначального осмотра.

Ранее стало известно, что легендарный корабль Кука, которого "съели аборигены", нашли спустя 250 лет.

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Аксинья Титова
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