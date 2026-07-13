Ученые раскрасили коров как зебр, чтобы спасти от мух: что показал эксперимент

Исследователи в центральной Японии раскрасили обычных черных коров в белые полосы, подобно зебрам, и отправили их на пастбище, чтобы посчитать мух, которые на них садились, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, эксперимент показал, что полосатые коровы привлекали вдвое меньше мух, чем те же животные, оставленные неокрашенными.

Ученые добавляют четкий, основанный на реальных данных аргумент в пользу теории, собранной в основном из наблюдений за мухами, моделями и тканевыми пальто: полосы служат визуальным отпугивающим средством для насекомых.

Более ранние объяснения окраски зебр, включая камуфляж и регулирование температуры, оказались неубедительными в ходе испытаний.

Подсчет проводился по фотографиям . У черно-белых коров общее количество кусающих мух на ногах и теле было почти вдвое меньше, чем у неокрашенных и черно-полосатых животных. Ловушки, расположенные неподалеку, ловили в основном комнатных мух, а также немного роговых мух и изредка слепней.

Эти коровы также заметно меньше времени тратили на подергивания, топот и взмахи хвостом, которые используют коровы, чтобы стряхнуть насекомых, – примерно на 20% меньше.

Одна деталь имеет особое значение: коровы, окрашенные только черными полосами, почти невидимыми на и без того черном животном, привлекали не меньше мух, чем контрольные коровы без полос.

Если бы запах краски играл свою роль, эти коровы тоже получили бы выгоду. Но этого не произошло, что указывает на визуальный эффект, а не на химический состав.

Кусающие мухи представляют собой реальную проблему для животноводства: они приводят к потере времени выпаса, стрессу и снижению прироста веса.

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