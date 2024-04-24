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Зачем экономическая делегация Северной Кореи отправилась в Иран

Зачем делегация Северной Кореи отправилась в Иран, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 05:55 Фото: freepik
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран, передает Zakon.kz.

По информации ЦТАК, делегация вылетела из Пхеньяна во вторник, 23 апреля.

В Yonhap отметили, что поездка может быть связана с намерением сторон укрепить связи в военной сфере.

Как пишет Lenta.ru ранее Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием в ночь с 13 на 14 апреля. В частности, Сеул подозревает Пхеньян в поставках Тегерану беспилотников и баллистических ракет. Данные подозрения исходят из того факта, что с начала 1980-х годов Иран начал сотрудничество с КНДР и импортировал оттуда военные технологии.

Ранее 23 апреля сообщалось, что в КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку. Учениями руководил лидер государства Ким Чен Ын.

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