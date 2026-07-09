Ученые раскрыли секрет самой опасной птицы планеты

Американский орнитолог Джек Думбахер в 1989 году сделал открытие, которое изменило представления ученых о птицах, сообщает Zakon.kz.

Во время экспедиции в джунглях Новой Гвинеи пойманный им питоху поцарапал исследователю палец. Когда ученый машинально поднес его ко рту, губы и язык почти сразу онемели, а во рту появилось сильное жжение.

Позже выяснилось, что причиной стала вовсе не инфекция, а один из самых мощных природных токсинов. Так ученые впервые обнаружили ядовитую птицу.

Речь идет о двуцветном питоху (Pitohui dichrous) – небольшой птице весом около 65 граммов. Несмотря на скромные размеры, ее перья и кожа содержат батрахотоксин – яд, который считается одним из самых опасных в природе.

Этот токсин известен также благодаря южноамериканским лягушкам-листолазам, яд которых индейцы использовали для смазывания наконечников стрел. Батрахотоксин в десятки раз токсичнее кураре, а смертельной для человека может оказаться доза всего около 100 микрограммов.

Яд, согласно публикации издания iXBT.com, поражает нервную систему, нарушая работу натриевых каналов клеток. Из-за этого перестают нормально работать мышцы и сердце, а эффективного противоядия до сих пор не существует.

Долгое время ученые считали, что организм птицы защищен благодаря особым мутациям. Однако современные исследования показали, что секрет оказался другим.

Выяснилось, что в крови питоху присутствует специальный белок, который связывает молекулы токсина, не позволяя им повреждать жизненно важные органы. Затем яд переносится в кожу и перья, превращая птицу в практически неприкосновенную для хищников.

Еще более удивительным оказалось происхождение самого токсина.

Эксперименты показали, что в неволе, где птиц переводили на обычный корм, они постепенно полностью теряли свою ядовитость. Это позволило установить, что питоху не вырабатывает токсин самостоятельно, а получает его вместе с пищей.

Источником яда оказались небольшие жуки рода Choresine, которыми питаются птицы. После поедания насекомых организм накапливает батрахотоксин и использует его как средство защиты.

О необычных свойствах питоху давно знали и жители Новой Гвинеи. Они называли его "мусорной птицей" и старались не употреблять в пищу без крайней необходимости. При приготовлении мяса выделяется горький пар, вызывающий раздражение кожи и слизистых.

Токсичные перья защищают птицу не только от крупных хищников, но и от паразитов. Исследования показали, что перьевые клещи и вши практически не способны выжить на теле питоху, что делает ее одной из самых необычных птиц в мире.

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