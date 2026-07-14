Ботсад Алматы показал своего редчайшего обитателя, пережившего ледниковый период
Известно, что свое название растение получило от места естественного произрастания – Афлатунских гор на Памире, а также благодаря схожести формы листьев с листьями вяза. Также ее называют Луизеанией вязолистной.
Афлатуния вязолистная (лат. Louiseania ulmifolia (Franch.) – вид листопадных цветущих кустарников рода Афлатуния (Louiseania) семейства Розоцветные (Rosaceae Juss.).
Представляет собой листопадный кустарник или небольшое дерево до 3-5 метров в высоту с широкой кроной. Цветет кустарник весной, еще до распускания листьев, темно-розовыми или красными цветками, иногда можно наблюдать повторное цветение в сентябре. Плоды коротко опушенные, шаровидные или яйцевидные, на верхушке с небольшим острием.
Стоит отметить:
"Горные хребты Жонгарского Алатау, Киргизского Алатау и Западного Тянь-Шаня – единственные места в Казахстане, где растет афлатуния вязолистная".
Что касается ботсада Алматы, это уникальное растение можно увидеть слева и справа от центральной аллеи Северного партера, а также на экспозиционном участке "Казахстан". Первые посадки датируются 1958 годом.
Гостям главного сада Алматы после познавательной экскурсии в мир ботаники напомнили о самом важном:
"Запрещено срывать, собирать плоды, семена растений!"
Немного ранее сотрудники ГБС поведали о необычном растении, которое растет в оранжерейно-тепличном комплексе – тилландсии уснеевидной, известной во всем мире как "испанский мох" или "испанская борода".