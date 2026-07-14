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Ботсад Алматы показал своего редчайшего обитателя, пережившего ледниковый период

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
Специалисты Главного ботанического сада (ГБС) Алматы рассказали о редком реликтовом растении – афлатунии вязолистной. Вид включен в Красную книгу Казахстана и список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что свое название растение получило от места естественного произрастания – Афлатунских гор на Памире, а также благодаря схожести формы листьев с листьями вяза. Также ее называют Луизеанией вязолистной.

Афлатуния вязолистная (лат. Louiseania ulmifolia (Franch.) – вид листопадных цветущих кустарников рода Афлатуния (Louiseania) семейства Розоцветные (Rosaceae Juss.).

Представляет собой листопадный кустарник или небольшое дерево до 3-5 метров в высоту с широкой кроной. Цветет кустарник весной, еще до распускания листьев, темно-розовыми или красными цветками, иногда можно наблюдать повторное цветение в сентябре. Плоды коротко опушенные, шаровидные или яйцевидные, на верхушке с небольшим острием.

Стоит отметить:

"Горные хребты Жонгарского Алатау, Киргизского Алатау и Западного Тянь-Шаня – единственные места в Казахстане, где растет афлатуния вязолистная".

Что касается ботсада Алматы, это уникальное растение можно увидеть слева и справа от центральной аллеи Северного партера, а также на экспозиционном участке "Казахстан". Первые посадки датируются 1958 годом.

Гостям главного сада Алматы после познавательной экскурсии в мир ботаники напомнили о самом важном:

"Запрещено срывать, собирать плоды, семена растений!"

Немного ранее сотрудники ГБС поведали о необычном растении, которое растет в оранжерейно-тепличном комплексе – тилландсии уснеевидной, известной во всем мире как "испанский мох" или "испанская борода".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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