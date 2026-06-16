Растение-призрак нашли в Ботсаду Алматы

Специалисты Главного Ботанического сада рассказали о необычном растении, которое растет в оранжерейно-тепличном комплексе – тилландсии уснеевидной, известной во всем мире как "испанский мох" или "испанская борода", сообщает Zakon.kz.

Тилландсия уснеевидная (лат. Tillandsia usneoides) – аэрофитное растение, практически лишенное корней и закрепляющееся на коре деревьев своими тонкими нитевидными побегами. Они покрыты специальными чешуевидными волосками, способными поглощать влагу прямо из воздуха.

Тилландсия относится к семейству бромелиевых – тому самому, к которому принадлежит ананас. В природе она распространена от юго-востока США до Аргентины и Чили.

Примечательно, что растение почти не имеет листьев в привычном понимании. Его тонкие серебристо-зеленые побеги могут достигать нескольких метров в длину, образуя живописные каскады. Во время цветения на них появляются небольшие зеленовато-желтые цветки с нежным ароматом.

По одной из легенд, название "испанская борода" появилось во времена испанских конкистадоров, чьи длинные бороды напоминали местным жителям свисающие серебристые побеги тилландсии.

Кроме того, на протяжении веков растение находило практическое применение. Коренные народы Америки использовали высушенные побеги для набивки матрасов и подушек, изготовления веревок и утепления жилищ. Позже "испанским мхом" набивали мебель и даже автомобильные сиденья.

Интересно, что тилландсия уснеевидная считается своеобразным индикатором чистоты воздуха. Поскольку растение получает влагу и питательные вещества непосредственно из атмосферы, оно очень чувствительно к загрязнению окружающей среды. В природе густые серебристые заросли тилландсии также служат убежищем для множества насекомых, птиц и других мелких животных, формируя целые мини-экосистемы.

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