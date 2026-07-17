Чего ждать миру и Казахстану из-за "приступов" аномальной жары – мрачный прогноз ученых

Ученые провели исследования и составили научные сценарии о том, к чему приведут захватывающие Землю волны аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

Эксперты утверждают, что значительное глобальное потепление сейчас "более вероятно, чем нет", и средняя температура может повыситься на целых 4°C. Это может спровоцировать экстремальные пожароопасные погодные условия в некоторых частях мира, угрожая выживанию бесчисленных видов. По мнению ученых, уже через 70 лет многие экосистемы будут существенно отличаться от прежних.

В рамках своего исследования группа ученых из Университета Маккуори в Сиднее разрабатывала ряд возможных сценариев развития экосистем Австралии к 2100 году. Они сосредоточились на мире, в котором средняя глобальная температура повышается примерно на 4°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Одной из наиболее важных тем, выявившихся в ходе исследования, стало растущее влияние участившихся и сильных лесных пожаров, усугубляемых палящей жарой. Такая экстремальная погода может привести к изменению растительности и поставить под угрозу выживание видов.

"Некоторые важные типы растительности, такие как тропические леса, зависят от длительных интервалов между сильными пожарами. По мере того как экстремальные погодные условия, способствующие возникновению пожаров, становятся все более частыми, поддерживать эти экосистемы будет сложнее", – приводит Daily mail слова автора исследования, профессора Марк Вестоби.

Среди других потенциальных последствий ученые выявили резкое сокращение традиционного животноводства. Крупный рогатый скот и овцы все чаще будут заменяться мясом и молочными продуктами, выращенными из клеток животных.

Это же касается шоколада и кофе, которые будут "выращивать" в лаборатории, потому что этой культуре угрожает изменение климата.

Хотя исследование было сосредоточено на Австралии, исследователи заявили, что темы, затронутые в их работе, актуальны во всем мире.

Исследования показывают, что использование ископаемого топлива должно сократиться вдвое к 2035 году, если человечество хочет избежать катастрофических изменений климата. Более того, эксперты утверждают, что использование ископаемого топлива должно быть полностью прекращено не позднее 2070 года.

Отметим, что казахстанские синоптики тоже заговорили о повышении общего температурного фона атмосферы из-за глобального потепления. Это приводит к тому, что интенсивность и продолжительность экстремальных погодных явлений, таких как жара, увеличиваются. И если раньше подобная синоптическая ситуация могла привести, например, к температуре +36+38°С, то сегодня при более теплом климатическом фоне она способна вызвать +40+45°С".