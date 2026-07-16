Синоптики раскрыли причины аномального зноя в Казахстане

В Казахстане уже несколько дней царит сильная жара, в некоторых регионах – буквально аномальная. В "Казгидромете" 16 июля 2026 года рассказали, что является причиной такой погоды и являются ли фиксируемые температурные показатели рекордными, сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что аномальная жара является результатом сочетания двух факторов:

синоптической ситуации, которая непосредственно формирует погодные условия;

долгосрочного изменения климата, которое повышает вероятность возникновения подобных экстремальных явлений.

Что касается более конкретных причин текущей жары, то, по данным "Казгидромета", в настоящее время над значительной частью Казахстана сформировался устойчивый антициклон. Он препятствует развитию облачности, способствует интенсивному прогреву поверхности и обеспечивает поступление горячих воздушных масс из районов Средней Азии и Ирана. В результате температура воздуха во многих регионах достигает +40+46 °С.

"Глобальное потепление не является непосредственной причиной каждого отдельного эпизода жары, однако оно повышает общий температурный фон атмосферы. Поэтому аналогичные синоптические процессы сегодня приводят к более высоким температурам, чем несколько десятилетий назад", – добавили синоптики.

Они пояснили, что экстремальная жара всегда возникает вследствие естественной изменчивости атмосферной циркуляции – антициклонов, переноса воздушных масс и других синоптических процессов. А глобальное изменение климата существенно увеличивает вероятность возникновения таких событий, их интенсивность и продолжительность.

"Иными словами, если раньше подобная синоптическая ситуация могла привести, например, к температуре +36+38 °С, то сегодня при более теплом климатическом фоне она способна вызвать +40+45 °С". Поэтому Всемирная метеорологическая организация и Межправительственная группа экспертов по изменению климата рассматривают учащение волн жары как одно из наиболее надежно подтвержденных последствий глобального потепления". "Казгидромет"

Что касается Казахстана, то в стране в последние годы фиксируют тенденцию к большей интенсивности и продолжительности таких экстремальных событий. По данным многолетних наблюдений, в Казахстане отмечается:

увеличение средней температуры воздуха;

рост числа жарких дней;

увеличение продолжительности волн жары;

учащение периодов экстремально высоких температур.

"Особенно заметны эти изменения в южных, западных и центральных регионах страны. Кроме того, периоды жары все чаще сопровождаются засухами, высокой пожарной опасностью и дефицитом осадков, что усиливает негативные последствия для сельского хозяйства, энергетики и здоровья населения", – отметили в "Казгидромете".

При этом пока говорить о том, что нынешняя жара стала рекордной, рано. Как пояснили синоптики, климатические рекорды устанавливаются отдельно для каждой метеостанции после проверки и обработки наблюдений. Если в отдельных населенных пунктах будут превышены исторические максимумы температуры для конкретной даты или месяца, "Казгидромет" официально подтвердит обновление рекордов.

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Причем обновления рекордных температур в стране происходят все чаще. Например, в 2025 году были обновлены температурные рекорды в Шымкенте, Туркестане, Алматы, Жезказгане, Таразе, Актау, Кызылорде и ряде других городов, а в мае 2026 года были вновь зарегистрированы новые температурные максимумы, включая рекорд, державшийся более 80 лет.

И буквально сегодня, 16 июля, стало известно, что июнь 2026 года в Казахстане побил температурный рекорд 71-летней давности.