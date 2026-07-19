Уничтожает изнутри: раскрыта страшная правда о популярной таблетке от изжоги

Популярный медицинский препарат омепразол, который многие используют для улучшения пищеварения перед обильным застольем, на самом деле может серьезно навредить организму, передает Zakon.kz.

О скрытой опасности известного лекарства предупредила фармацевт Карлота Серра Джорба в разговоре с изданием HuffPost. Как рассказала Джорба, многие люди пьют омепразол, чтобы справиться с изжогой и гастроэзофагеальным рефлюксом после обильного приема пищи.

Лечебное действие этих таблеток реализуется за счет снижения выработки соляной кислоты в желудке, пояснила она.

Однако соляная кислота необходима организму для правильного переваривания пищи и усвоения значительной части содержащихся в ней питательных веществ, поэтому из-за препарата у человека может возникнуть дефицит витаминов и минералов, подчеркнула специалистка.

"Если вы хотите облегчить пищеварение, то омепразол действует прямо противоположным образом", – добавила Джорба.

Он также препятствует действию ферментов, ответственных за переваривание белков и жиров, заключила она.

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