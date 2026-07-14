Почему некоторые люди выглядят моложе своих лет

Врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов рассказал, по каким признакам можно определить биологический и ментальный возраст человека, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что паспортный возраст не всегда отражает реальное состояние организма. При этом, по его словам, утверждать, что современные люди стали стареть позже, оснований нет.

Новоселов пояснил, что ключевые биологические этапы, такие как половое созревание и наступление менопаузы, за последние десятилетия практически не изменились. Он считает, что многие люди сегодня выглядят моложе прежде всего благодаря более качественному питанию, физической активности и уходу за здоровьем.

По мнению врача, главным показателем биологического и ментального возраста являются функции организма и мозга. Если человек сохраняет высокую скорость мышления и реакции, работоспособность, а внутренние органы функционируют эффективно, это может свидетельствовать о том, что его биологический возраст ниже паспортного.

Эксперт добавил, что здоровый образ жизни, сбалансированное питание и умеренная физическая активность помогают поддерживать организм в хорошем состоянии. Однако, подчеркнул Новоселов, полностью остановить естественные процессы старения невозможно.

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