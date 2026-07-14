#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
468.88
534.1
6.04
Советы

Почему некоторые люди выглядят моложе своих лет

почему некоторые люди выглядят моложе своих лет, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 23:35 Фото: magnific.com
Врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов рассказал, по каким признакам можно определить биологический и ментальный возраст человека, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что паспортный возраст не всегда отражает реальное состояние организма. При этом, по его словам, утверждать, что современные люди стали стареть позже, оснований нет.

Новоселов пояснил, что ключевые биологические этапы, такие как половое созревание и наступление менопаузы, за последние десятилетия практически не изменились. Он считает, что многие люди сегодня выглядят моложе прежде всего благодаря более качественному питанию, физической активности и уходу за здоровьем.

По мнению врача, главным показателем биологического и ментального возраста являются функции организма и мозга. Если человек сохраняет высокую скорость мышления и реакции, работоспособность, а внутренние органы функционируют эффективно, это может свидетельствовать о том, что его биологический возраст ниже паспортного.

Эксперт добавил, что здоровый образ жизни, сбалансированное питание и умеренная физическая активность помогают поддерживать организм в хорошем состоянии. Однако, подчеркнул Новоселов, полностью остановить естественные процессы старения невозможно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какая повседневная привычка может ускорять старение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
советы, врач
22:53, 10 декабря 2024
Какие продукты ускоряют процесс старения
как распознать алкоголика по признакам на лице и теле
01:51, 04 октября 2025
Как распознать алкоголика по признакам на лице и теле
Почему нельзя терпеть головные боли
15:35, 01 октября 2024
Почему нельзя терпеть головные боли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Ахмат&quot;
23:33, 14 июля 2026
Разгромом закончился товарищеский матч "Ахмата" Самородова и Кенжебека
Фото: пресс-служба КТФ
23:15, 14 июля 2026
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Фото: UFC
22:34, 14 июля 2026
"У нас практически нет никаких отношений": Илия Топурия - о Дане Уайте
Фото: UWW
22:02, 14 июля 2026
Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за травмы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: