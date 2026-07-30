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Наука и технологии

В Хиросиме обнаружили "невозможный" сплав, рожденный в ядерном огненном шаре

Атомная бомбардировка Хиросимы оставила после себя неизвестный науке сплав, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 20:13 Фото: science.org
Ученые нашли неизвестный металлический сплав в материалах, оставшихся после атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Исследование показало, что уникальный материал мог сформироваться в условиях экстремальной температуры и быстрого охлаждения после ядерного взрыва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Advances, специалисты изучили образцы так называемого "хиросимайта" – частиц расплава и обломков, сохранившихся в песках залива Хиросима. В одном из образцов они нашли микроскопические фрагменты многокомпонентного сплава на основе железа, хрома, никеля и кремния.

По данным исследователей, этот материал имеет необычную кристаллическую структуру, которая ранее не наблюдалась среди продуктов ядерных взрывов. Сплав сформировался из паров различных металлов и силикатных материалов, которые при взрыве были нагреты до экстремальных температур, а затем быстро остыли.

Ученые отмечают, что условия внутри ядерного огненного шара напоминают процессы, происходящие при столкновениях космических тел и метеоритных ударах: быстрое испарение материалов, смешивание элементов и их мгновенное затвердевание.

Открытие расширяет представления о том, какие материалы могут образовываться при экстремальных событиях. Исследователи считают, что подобные находки могут помочь в изучении новых типов сплавов и механизмов их формирования.

Ранее сообщалось, что в самой большой пустыне на Земле совсем нет песка.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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