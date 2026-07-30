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Наука и технологии

Чудо природы: редчайший двухголовый геккон удивил ученых

Природная аномалия: двухголовый геккон появился на свет в Пенсильвании, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 22:25 Фото: скриншот видео
В США появился на свет необычный гребенчатый геккон с двумя головами, который смог выжить вопреки редкой генетической особенности. Малыш, получивший имена Саймон и Гарфанкел, уже достиг возраста четырех недель и, по словам заводчиков, чувствует себя хорошо, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, геккон родился 29 июня на ферме Rockstar Geckos в штате Пенсильвания. До вылупления яйца специалисты не замечали никаких признаков необычного развития.

Состояние, при котором у животного формируется более одной головы, называется полицефалией. Если голов две, используется термин бицефалия или дицефалия. Такие случаи встречаются крайне редко, а большинство двухголовых животных не живут долго из-за сложностей с координацией движений и работой организма.

Однако Саймон и Гарфанкел пока успешно развиваются. Заводчики отмечают, что две головы уже начинают лучше взаимодействовать, и ни одна из них не проявляет доминирования над другой.

У каждого из головных отделов есть собственный мозг, но они делят управление телом и конечностями. Из-за этого подобные животные часто испытывают проблемы с движением: мозг каждой головы может подавать разные сигналы, что приводит к дезориентации.

По данным Rockstar Geckos, маленький геккон весит всего около 1,8 гр. Заводчики специально показали фотографии рядом с ногтем, чтобы продемонстрировать его крошечный размер.

Видео с необычным питомцем быстро распространились в социальных сетях. Пользователи назвали находку одновременно удивительной и невероятной, а некоторые признались, что сначала приняли снимки за изображение, созданное искусственным интеллектом.

Это не первый случай появления редкого двухголового животного в последнее время. Ранее на ферме в американском штате Кентукки родился теленок с двумя головами, четырьмя глазами и двумя парами органов чувств. Владельцам фермы специалисты сообщили, что подобное явление встречается крайне редко.

Ранее сообщалось, что в Хиросиме обнаружили "невозможный" сплав, рожденный в ядерном огненном шаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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