Чудо природы: редчайший двухголовый геккон удивил ученых

В США появился на свет необычный гребенчатый геккон с двумя головами, который смог выжить вопреки редкой генетической особенности. Малыш, получивший имена Саймон и Гарфанкел, уже достиг возраста четырех недель и, по словам заводчиков, чувствует себя хорошо, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, геккон родился 29 июня на ферме Rockstar Geckos в штате Пенсильвания. До вылупления яйца специалисты не замечали никаких признаков необычного развития.

Состояние, при котором у животного формируется более одной головы, называется полицефалией. Если голов две, используется термин бицефалия или дицефалия. Такие случаи встречаются крайне редко, а большинство двухголовых животных не живут долго из-за сложностей с координацией движений и работой организма.

Однако Саймон и Гарфанкел пока успешно развиваются. Заводчики отмечают, что две головы уже начинают лучше взаимодействовать, и ни одна из них не проявляет доминирования над другой.

У каждого из головных отделов есть собственный мозг, но они делят управление телом и конечностями. Из-за этого подобные животные часто испытывают проблемы с движением: мозг каждой головы может подавать разные сигналы, что приводит к дезориентации.

По данным Rockstar Geckos, маленький геккон весит всего около 1,8 гр. Заводчики специально показали фотографии рядом с ногтем, чтобы продемонстрировать его крошечный размер.

Видео с необычным питомцем быстро распространились в социальных сетях. Пользователи назвали находку одновременно удивительной и невероятной, а некоторые признались, что сначала приняли снимки за изображение, созданное искусственным интеллектом.

Это не первый случай появления редкого двухголового животного в последнее время. Ранее на ферме в американском штате Кентукки родился теленок с двумя головами, четырьмя глазами и двумя парами органов чувств. Владельцам фермы специалисты сообщили, что подобное явление встречается крайне редко.

An incredibly rare two headed gecko has defied the odds to reach four weeks old.

The gecko was born at the end of June, and celebrated its four week milestone on Monday.Sadly, two–headed animals don't tend to survive for long. pic.twitter.com/P24C0WuVEc — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 29, 2026

Ранее сообщалось, что в Хиросиме обнаружили "невозможный" сплав, рожденный в ядерном огненном шаре.