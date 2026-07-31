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Наука и технологии

Ученые объяснили, как вода из Атлантики "возродила" высохшее Средиземное море

Вода, горы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 07:20 Фото: magnific
Еще 5,6 миллиона лет назад Средиземное море почти полностью высохло, превратившись в огромную соляную пустыню. Но 5,33 миллиона лет назад Атлантический океан вновь пробился через район современного Гибралтара и скоро снова заполнил бассейн, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, это могло произойти за пару месяцев или два года. Такой сценарий описывают современные геологические исследования, хотя отдельные его детали до сих пор вызывают споры.

Как объясняют исследователи, сейчас Средиземное море существует благодаря постоянному притоку воды из Атлантического океана через Гибралтарский пролив. Так как с его поверхности испаряется больше воды, чем поступает из рек и в виде осадков, без этой связи море постепенно высыхало бы.

Геологи пришли к выводу, что около 5,97 миллиона лет назад из-за движения тектонических плит, изменения уровня Мирового океана и климата связь между Атлантикой и Средиземным морем значительно ослабла. Это привело к Мессинскому кризису солености. В этот период вода интенсивно испарялась, а на дне накапливались огромные залежи гипса и каменной соли.

На пике кризиса уровень воды мог опуститься более чем на километр. Значительная часть морского дна превратилась в солончаки, отдельные озера с концентрированным рассолом и глубокие каньоны, по которым продолжали течь реки.

Но в определенный момент вода из Атлантического океана проникла через естественный барьер в районе современного Гибралтара. Исследователи считают, что сначала поток был небольшим, но он постепенно размывал горные породы: канал становился глубже, и через него проходило все больше воды, что усиливало эрозию. В результате процесс превратился в самоусиливающееся наводнение.

Ранее сообщалось, что в Хиросиме обнаружили "невозможный" сплав, рожденный в ядерном огненном шаре.

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Аксинья Титова
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