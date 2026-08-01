Найден редкий минерал, который оказался дороже золота

Ученые обнаружили в России новый минерал, стоимость которого может значительно превышать цену золота, Zakon.kz.

Неизвестный ранее науке образец нашли специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана. Об этом пишет РИА Новости.

Редкий кристалл обнаружили в Кировском руднике Хибинского массива. По данным Минобрнауки, в его составе есть иттрий – редкоземельный элемент, который используется в современных технологиях и делает находку особенно ценной.

"Это не просто красивый камень, а настоящий химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле", – отметили в ведомстве.

Ученые сообщили, что даже тонкий налет нового минерала на породе оценивается примерно в 145 долларов за миллиметр – это значительно выше стоимости золота. Особую ценность образцу придают кальций, марганец и фтор в составе, а также крайне сложная структура кристалла.

Найденный минерал относится к группе ашкрофтинов – редких силикатов, которые отличаются хрупкостью и необычным розоватым оттенком. До этого крупнейшие месторождения таких минералов были известны в Гренландии, а также в Канаде и Италии.

Эта находка может помочь ученым лучше изучить процессы формирования земной коры и расширить представления о редких минералах планеты.

Ранее мы сообщали, что произошел пожар в храме Василия Блаженного.