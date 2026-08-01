#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
Наука и технологии

Найден редкий минерал, который оказался дороже золота

драгоценные камни, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 13:25 Фото: magnific
Ученые обнаружили в России новый минерал, стоимость которого может значительно превышать цену золота, Zakon.kz.

Неизвестный ранее науке образец нашли специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана. Об этом пишет РИА Новости.

Редкий кристалл обнаружили в Кировском руднике Хибинского массива. По данным Минобрнауки, в его составе есть иттрий – редкоземельный элемент, который используется в современных технологиях и делает находку особенно ценной.

"Это не просто красивый камень, а настоящий химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле", – отметили в ведомстве.

Ученые сообщили, что даже тонкий налет нового минерала на породе оценивается примерно в 145 долларов за миллиметр – это значительно выше стоимости золота. Особую ценность образцу придают кальций, марганец и фтор в составе, а также крайне сложная структура кристалла.

Найденный минерал относится к группе ашкрофтинов – редких силикатов, которые отличаются хрупкостью и необычным розоватым оттенком. До этого крупнейшие месторождения таких минералов были известны в Гренландии, а также в Канаде и Италии.

Эта находка может помочь ученым лучше изучить процессы формирования земной коры и расширить представления о редких минералах планеты.

Ранее мы сообщали, что произошел пожар в храме Василия Блаженного.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
на Марсе найден редкий минерал, хранящий тайну планеты
22:51, 10 марта 2026
На Марсе найден редкий минерал, хранящий тайну планеты
Австралиец, парк, редкий метеорит
13:22, 30 ноября 2024
Австралиец нашел в парке золотой самородок, который оказался редким метеоритом
Минерал, открытие, кьяутуит
05:57, 02 июня 2026
Геологи назвали самый редкий минерал в мире, который существует лишь в одном экземпляре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурислам Ертуган
14:13, Сегодня
Казахстанец Айтуган минимально проиграл Ертурку на чемпионате мира по борьбе
Шара Буллет
14:05, Сегодня
Дагестанский казах Шара Буллет подписал контракт с лигой RAF
Усман Нурмагомедов
13:32, Сегодня
"Он наше будущее": лига MVP об Усмане Нурмагомедове после яркого нокаута
Елена Рыбакина
12:49, Сегодня
"Нет лёгких путей": Tennis Channel оценил сетку Рыбакиной и Соболенко в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: