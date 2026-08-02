Археологи взломали две египетские гробницы и поняли, как на самом деле строились пирамиды

На археологическом участке Джабаль аль-Тайр в египетской провинции Минья обнаружены две гробницы раннего периода, запечатанные на протяжении примерно 5000 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, пирамиды Гизы входят в число самых узнаваемых достопримечательностей мира, но они не были отправной точкой египетского монументального строительства.

До того, как Великая пирамида Хеопса возвысилась над пустыней, египетские строители уже экспериментировали со все более сложными погребальными сооружениями.

Последние открытия в Джабаль аль-Тайр помогают восполнить пробелы в более ранней истории.

Высший совет по древностям объявил о раскопках двух ранее не вскрытых гробниц, относящихся к раннединастическому периоду, что дает археологам новые свидетельства о развитии погребальной архитектуры в период первых династий Египта.

Джабаль-эль-Тайр, возможно, не так известен, как Долина царей, но это место использовалось в качестве кладбища на протяжении тысячелетий. Раскопки обнаружили захоронения, датируемые периодом от додинастического до позднего царского времени, примерно с 664 по 332 год до нашей эры.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Источник поясняет, что самые ранние египетские гробницы появились около 3100 года до н.э. в виде простых ям, выложенных кирпичом и покрытых штукатуркой. Со временем эти гробницы становились больше и сложнее. Во времена Первой династии царские захоронения были сосредоточены в Абидосе, а высокопоставленные чиновники хоронились в Саккаре.

В этих гробницах имелись подземные погребальные камеры, а также мастабы – надземные сооружения, в которых хранились погребальные принадлежности и которые отражали статус покойного. Две недавно обнаруженные гробницы относятся к этому ключевому этапу в эволюции египетской погребальной архитектуры.

Одним из наиболее интересных аспектов открытия является то, насколько эти гробницы похожи на захоронение царя Хор-Дена в Абидосе, датируемое примерно 2950 годом до нашей эры.

Исследователи сообщают, что гробница Хор-Дена была самой большой из известных гробниц Первой династии. Она включала ритуальное помещение, два больших складских помещения и 133 камеры, окружающие главную погребальную камеру.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Они также заметили, что стены одной из недавно раскопанных гробниц были толще у основания и постепенно истончались кверху. Они считают, что это свидетельствует о том, что строители понимали, как равномерно распределить вес сооружения.

Гробницы были построены из каменных блоков, и в первой из них до сих пор сохранились следы оксидов, оставшиеся после обработки и шлифовки камня.

Исследователи также обнаружили деревянные опоры, встроенные в стены. Некоторые из них укрепляли отдельные участки, в то время как другие тянулись вдоль всей стены. Вторая гробница сохранилась с большей частью своих первоначальных каменных блоков на своих местах.

В ходе раскопок также были обнаружены несколько додинастических захоронений, содержащих человеческие останки, в основном скелетированные, в согнутом положении и завернутые в растительные циновки. Рядом с телами были размещены керамические сосуды.

В сообщении на Facebook Министерство туризма и древностей Египта заявило, что декор с черной каймой на керамике соответствует периодам Накада II и Накада III, предшествовавшим Первой династии. Археологи также обнаружили захоронения позднего периода, в которых сохранились остатки деревянных гробов, что свидетельствует о том, что люди продолжали использовать Джабаль аль-Тайр в качестве кладбища на протяжении многих веков.

Тот же источник сообщил, что работы на этом месте продолжаются, "чтобы раскрыть больше его секретов", поскольку археологи продолжают обнаруживать новые свидетельства на одном из старейших египетских захоронений.

Ранее археологи нашли в пустыне Египта 7000-летний мистический памятник.