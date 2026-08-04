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Наука и технологии

Самый большой тропический лес в мире удобряют пылью из Сахары: зачем

Леса Амазонии, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 07:29 Фото: magnific
По одну сторону Атлантики находится Сахара, крупнейшая жаркая пустыня на Земле. По другую – Амазонка, крупнейший тропический лес. Для одной характерны обнаженные минеральные почвы и скудные осадки, а другая утопает в осадках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spacedaily, высоко над океаном эти, казалось бы, противоположные объекты соединены движущимся слоем пыли объемом 27,7 млн тонн в год. Ее переносит ветер.

Это выяснилось в результате спутникового анализа, проведенного под руководством НАСА, который оценил, сколько африканской пыли оседает над бассейном Амазонки.

В эту пыль, по оценкам, входит 22 тыс. тонн фосфора, что близко к количеству, которое, по расчетам исследователей, ежегодно вымывается из лесов Амазонки дождями и наводнениями.

Это прекрасная история о планетарном балансе.

Фосфор жизненно необходим растениям. Он используется в ДНК, клеточных мембранах и молекулах, передающих энергию внутри клеток. В полевом эксперименте, результаты которого были опубликованы в 2022 году, исследователи обнаружили прямые доказательства того, что добавление фосфора повысило продуктивность в старовозрастном амазонском лесу на почве с низким содержанием фосфора.

Ранее сообщалось, что геологи пробурили Землю на 12 километров, и это только 0,19% до ее центра.

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Аксинья Титова
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