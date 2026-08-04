Самый большой тропический лес в мире удобряют пылью из Сахары: зачем
Как пишет Spacedaily, высоко над океаном эти, казалось бы, противоположные объекты соединены движущимся слоем пыли объемом 27,7 млн тонн в год. Ее переносит ветер.
Это выяснилось в результате спутникового анализа, проведенного под руководством НАСА, который оценил, сколько африканской пыли оседает над бассейном Амазонки.
В эту пыль, по оценкам, входит 22 тыс. тонн фосфора, что близко к количеству, которое, по расчетам исследователей, ежегодно вымывается из лесов Амазонки дождями и наводнениями.
Это прекрасная история о планетарном балансе.
Фосфор жизненно необходим растениям. Он используется в ДНК, клеточных мембранах и молекулах, передающих энергию внутри клеток. В полевом эксперименте, результаты которого были опубликованы в 2022 году, исследователи обнаружили прямые доказательства того, что добавление фосфора повысило продуктивность в старовозрастном амазонском лесу на почве с низким содержанием фосфора.
Ранее сообщалось, что геологи пробурили Землю на 12 километров, и это только 0,19% до ее центра.