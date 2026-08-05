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Наука и технологии

Избыток белка связали с сокращением жизни

белковые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 20:23 Фото: magnific
Диеты с высоким содержанием белка могут быть связаны с сокращением продолжительности жизни, а уменьшение количества белка в рационе – помогать в борьбе с лишним весом и заболеваниями сердца, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил американский биомедицинский исследователь Дадли Ламминг в беседе с Daily Mail.

По словам ученого, эксперименты показали, что сокращение белка в рационе может оказывать положительное влияние на здоровье и потенциально способствовать увеличению продолжительности жизни.

Однако Ламминг отметил, что такие исследования проводились на мышах, поэтому их результаты необязательно будут полностью применимы к людям.

Специалист подчеркнул, что это не означает, что белок сам по себе вреден. По его словам, повышенное потребление белка может быть полезным для людей с высокой физической активностью, однако для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, его количество может превышать реальные потребности организма.

"Поскольку большинство людей ведет малоподвижный образ жизни, вероятно, они потребляют больше белка, чем им в действительности нужно", – считает Ламминг.

Исследователь считает, что при разработке рекомендаций по потреблению белка следует учитывать не только возраст человека, но и уровень его физической активности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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