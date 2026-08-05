Мозг мешает худеть: ученые раскрыли причину возврата веса

Ученые объяснили, почему после диеты многие люди снова набирают вес. По их мнению, главную роль в этом играет не отсутствие силы воли, а особенности работы мозга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Voice of Healthcare со ссылкой на исследователей, человеческий мозг эволюционно запрограммирован защищать запасы жира. После похудения организм воспринимает потерю веса как угрозу: усиливается чувство голода, возрастает тяга к еде, а расход энергии снижается.

Кроме того, мозг способен "запоминать" прежний, более высокий вес и стремится вернуть организм к этому состоянию. Именно этим ученые объясняют, почему многим людям сложно сохранить результаты диеты надолго.

Авторы исследования подчеркивают, что повторный набор веса не стоит считать исключительно следствием недостаточной дисциплины. Это связано с биологическими механизмами, сформировавшимися в ходе эволюции.

В статье также рассматриваются современные препараты для лечения ожирения, такие как Wegovy и Mounjaro. Они помогают снижать аппетит, однако подходят не всем, а после прекращения лечения вес может вернуться.

По мнению исследователей, борьба с ожирением должна включать не только медикаменты, но и меры общественного здравоохранения – популяризацию здорового питания, физической активности и создание условий, способствующих здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, что после тяжелого расставания девушка похудела на 44 кг и изменила жизнь.