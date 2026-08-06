Необычная погода: однажды человек сможет одновременно ощутить и "весну", и "зиму"

Разреженная атмосфера Марса вызывает резкие перепады температуры на невероятно малых расстояниях. Это делает климат планеты принципиально непохожим на любой климат Земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, представьте, что в полдень на Марсе установлены два термометра. Один лежит плашмя на темной, освещенной солнцем почве недалеко от экватора. Другой висит примерно на уровне головы стоящего человека.

Нижний термометр может показывать 24 градуса Цельсия, что по земным меркам соответствует мягкой весенней погоде. Верхний же может оставаться на уровне нуля или ниже. Между ними нет ничего, кроме примерно двух метров самой разреженной нижней атмосферы, с которой, вероятно, столкнется человек в скафандре.

НАСА использует почти точно такое же сравнение в своем справочнике по Марсу: весна у ваших ног, а зима у вас над головой. Это звучит как малоизвестный факт о планете, но он отражает нечто фундаментальное в марсианской погоде.

На Земле воздух обычно достаточно эффективно перемещает тепло, поэтому мы рассматриваем температуру поверхности и температуру атмосферы как части одного и того же процесса. На Марсе же они могут вести себя как соседние, но слабо связанные системы.

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