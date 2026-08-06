#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
469.85
542.16
5.78
Наука и технологии

Необычная погода: однажды человек сможет одновременно ощутить и "весну", и "зиму"

Снег, песок, погода, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 05:59 Фото: magnific
Разреженная атмосфера Марса вызывает резкие перепады температуры на невероятно малых расстояниях. Это делает климат планеты принципиально непохожим на любой климат Земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, представьте, что в полдень на Марсе установлены два термометра. Один лежит плашмя на темной, освещенной солнцем почве недалеко от экватора. Другой висит примерно на уровне головы стоящего человека.

Нижний термометр может показывать 24 градуса Цельсия, что по земным меркам соответствует мягкой весенней погоде. Верхний же может оставаться на уровне нуля или ниже. Между ними нет ничего, кроме примерно двух метров самой разреженной нижней атмосферы, с которой, вероятно, столкнется человек в скафандре.

НАСА использует почти точно такое же сравнение в своем справочнике по Марсу: весна у ваших ног, а зима у вас над головой. Это звучит как малоизвестный факт о планете, но он отражает нечто фундаментальное в марсианской погоде.

На Земле воздух обычно достаточно эффективно перемещает тепло, поэтому мы рассматриваем температуру поверхности и температуру атмосферы как части одного и того же процесса. На Марсе же они могут вести себя как соседние, но слабо связанные системы.

Ранее мы писали о том, что сейсмологи впервые готовятся к страшному землетрясению на Луне: чего ждать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
какая будет весна
12:54, 17 февраля 2026
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны
Казахстан, погода, прогноз, конец мая, заморозки, жара, контрасты
12:38, 28 мая 2025
Жара 38°С и ночные заморозки: синоптики предупредили, что ждет Казахстан в конце весны
Космос, наука, ученые, астрономия
14:00, 10 января 2026
Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев
06:45, Сегодня
Даниил Медведев потерпел поражение в стартовом матче в Монреале
Ислам Махачев
06:21, Сегодня
Махачеву предложили начать карьеру в боксе
Карен Хачанов
05:41, Сегодня
Чемпион Almaty Open 2024 Хачанов вылетел с "Мастерса" в Монреале
Арман Царукян
05:22, Сегодня
Арман Царукян официально узнал своего следующего соперника в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: