Как правильно чистить телевизор, чтобы не испортить экран

Телевизор нуждается в регулярной чистке, но привычные способы могут оставить разводы или даже повредить экран. Сохранять чистоту без следов поможет простой алгоритм действий, сообщает Zakon.kz.

Правила чистки телевизора перечислили журналисты портала BGR. Авторы прежде всего подчеркнули, что у каждого производителя могут быть свои рекомендации по обслуживанию техники. Но есть и стандартные приемы, позволяющие не навредить работе устройства.

В статье говорится, что сначала необходимо отключить телевизор от сети. Ни в коем случае нельзя использовать воду и допускать, чтобы любые жидкости, включая чистящие средства, попали внутрь корпуса девайса. Рекомендуется повернуть телевизор "лицом" или немного под углом к свету – так будут лучше заметны отпечатки пальцев и пыль на экране.

Для очистки передней панели запрещено использовать чистящие средства или растворители, содержащие спирт, аммиак или бензол. Они могут привести к необратимому повреждению экрана телевизора, например, к удалению атибликового покрытия. Для устранения пыли желательно использовать мягкие текстильные салфетки. Чтобы продуть труднодоступные отверстия, можно осторожно использовать баллончики со сжатым воздухом. А пульт управления следует протирать антибактериальными салфетками.

Ранее ученые заявили, что частый просмотр телевизора уменьшает объем мозга.