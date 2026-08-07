Как правильно чистить телевизор, чтобы не испортить экран
Правила чистки телевизора перечислили журналисты портала BGR. Авторы прежде всего подчеркнули, что у каждого производителя могут быть свои рекомендации по обслуживанию техники. Но есть и стандартные приемы, позволяющие не навредить работе устройства.
В статье говорится, что сначала необходимо отключить телевизор от сети. Ни в коем случае нельзя использовать воду и допускать, чтобы любые жидкости, включая чистящие средства, попали внутрь корпуса девайса. Рекомендуется повернуть телевизор "лицом" или немного под углом к свету – так будут лучше заметны отпечатки пальцев и пыль на экране.
Для очистки передней панели запрещено использовать чистящие средства или растворители, содержащие спирт, аммиак или бензол. Они могут привести к необратимому повреждению экрана телевизора, например, к удалению атибликового покрытия. Для устранения пыли желательно использовать мягкие текстильные салфетки. Чтобы продуть труднодоступные отверстия, можно осторожно использовать баллончики со сжатым воздухом. А пульт управления следует протирать антибактериальными салфетками.
Ранее ученые заявили, что частый просмотр телевизора уменьшает объем мозга.