Общество

Зоопарку Алматы требуется помощь горожан

тигрица с детенышами в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
У алматинского зоопарка – два важных и приятных события. И в обоих жители и гости города могут оставить свой след, сообщает Zakon.kz.

Первое событие – 88-летие зоопарка. В связи с чем там предложили порадовать обитателей зверинца.

"В честь 88-летия Алматинского зоопарка приглашаем всех присоединиться к доброй акции – подари подарок нашим животным! В качестве подарков принимаются овощи и фрукты – яблоки, морковь, капуста, тыква, арбузы и другие свежие лакомства. Все собранные угощения будут переданы нашим питомцам! Дата: 10 ноября. Место: у центрального входа, рядом с фотозоной. Давайте вместе подарим животным немного радости и сделаем день рождения зоопарка по-настоящему добрым!" – обратились к горожанам в Instagram зоопарка.

И второе, тоже важное событие – пополнение. О рождении двух тигрят в зоопарке мы уже рассказывали. Теперь им подбирают имена. И просят аудиторию помочь с этим вопросом.

скриншот сторис инстаграма зоопарка Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 12:32

Фото: Instagram/almatyzoo

Ранее горожанам напомнили о традиционной осенней акции по заготовке желудей, которая длится до 7 ноября.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
