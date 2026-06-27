Экранное время до двух лет может навредить развитию ребенка – исследование

Масштабный обзор исследований показал, что регулярное использование экранов детьми младше двух лет связано с рисками для развития, сна, речи и здоровья. Ученые призвали пересмотреть действующие рекомендации для родителей, сообщает Zakon.kz.

Британские ученые представили один из крупнейших обзоров исследований о влиянии экранного времени на детей младше двух лет. По их выводам, регулярное использование смартфонов, планшетов и других устройств в этом возрасте может негативно сказаться на развитии ребенка.

Исследователи отмечают, что раннее знакомство с экранами связано с задержками речевого развития, ухудшением эмоциональной связи с родителями, сокращением времени на активные игры и возможными проблемами со сном. Также ученые указывают на риски для зрения, вероятность развития ожирения и чрезмерной стимуляции нервной системы.

Авторы подчеркивают, что их работа не доказывает прямую причинно-следственную связь между экранным временем и нарушениями развития. Однако, по их мнению, имеющихся данных достаточно, чтобы рекомендовать не давать детям младше двух лет регулярно пользоваться цифровыми устройствами, пишет The Guardian.

Исключением исследователи называют отдельные случаи совместного использования экранов с родителями, например, видеозвонки родственникам или обучающие занятия под контролем взрослых.

По мнению ученых, существующие рекомендации могут быть неправильно поняты родителями и создать впечатление, что экранное время для младенцев безопасно. Они призвали пересмотреть официальные рекомендации и провести дополнительную оценку рисков.

Исследование подготовили специалисты университетов Лидса, Лидс Тринити, Лафборо и Астона. Они также считают, что технологическим компаниям не следует продвигать контент, позиционируемый как подходящий для младенцев, пока его безопасность не подтверждена.

В Министерстве образования Великобритании заявили, что действующие рекомендации призваны помочь семьям ограничить время, которое дети до пяти лет проводят перед экраном, и учитывать реалии современной жизни.

Тем временем в Казахстане рассматривают возможность введения запрета на использование смартфонов в стенах школы до седьмого класса.