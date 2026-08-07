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Наука и технологии

Всего одна привычка в питании может снизить риск депрессии и тревоги

Всего одна привычка в питании может снизить риск депрессии и тревоги, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 21:40 Фото: magnific.com
Ученые выяснили, что питание, разработанное с учетом заботы об окружающей среде, может положительно влиять и на здоровье мозга, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, показало, что люди, которые придерживались так называемой планетарной диеты, имели более низкий риск развития инсульта, депрессии, тревожных расстройств и других нарушений работы мозга.

Планетарная диета была предложена международной группой ученых в 2019 году. Ее основу составляют растительные продукты – овощи, фрукты, цельные зерна, орехи и бобовые. При этом допускается умеренное употребление мяса и молочных продуктов, а количество переработанной пищи и сахара ограничивается.

В исследовании приняли участие более 69 тыс. человек из базы UK Biobank. За состоянием здоровья участников наблюдали около 12 лет. Ученые анализировали их рацион, показатели крови и случаи развития различных заболеваний.

Результаты показали, что у людей, которые лучше всего придерживались планетарной диеты, риск инсульта был ниже на 12%, депрессии и тревожных расстройств – примерно на 13%, а вероятность развития нескольких заболеваний одновременно снижалась на 19%.

Исследователи также обнаружили связь такой диеты с более медленным биологическим старением организма. При этом ученые отмечают, что работа показывает только связь между питанием и здоровьем мозга, а не прямую причинно-следственную зависимость.

Авторы исследования считают, что дальнейшие работы помогут лучше понять, какие именно механизмы делают растительное и сбалансированное питание полезным для мозга.

Ранее сообщалось, какая еда вместе с водой буквально "выталкивает" все шлаки и мусор из организма.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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