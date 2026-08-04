Какая еда вместе с водой буквально "выталкивает" все шлаки и мусор из организма

Увеличение количества клетчатки и воды в рационе – самый простой и доступный способ избавиться от запоров и наладить работу кишечника. Об этом рассказала диетолог Лорен Манакер, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, есть два вида пищевых волокон, пишет издание Prevention. Первый – нерастворимые, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, а также во фруктах и овощах.

Они увеличивают объем стула и помогают ускорить его продвижение по кишечнику.

Второй вид – растворимая клетчатка, которая содержится в овсянке, бобовых, яблоках и цитрусовых. Она впитывает и удерживает воду, благодаря чему стул становится мягче.

"Клетчатка и вода работают как одна команда", – подчеркнула Манакер.

При этом диетолог предупредила, что резкое увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и легкий дискомфорт.

Чтобы избежать таких последствий, она рекомендовала вводить богатые пищевыми волокнами продукты постепенно и обязательно пить достаточно воды, чтобы не усилить запор.

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