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Советы

Какая еда вместе с водой буквально "выталкивает" все шлаки и мусор из организма

Фрукты, овощи, овощной, продукты питания, продуктовый, минимаркет, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 21:51 Фото: freepik
Увеличение количества клетчатки и воды в рационе – самый простой и доступный способ избавиться от запоров и наладить работу кишечника. Об этом рассказала диетолог Лорен Манакер, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, есть два вида пищевых волокон, пишет издание Prevention. Первый – нерастворимые, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, а также во фруктах и овощах.

Они увеличивают объем стула и помогают ускорить его продвижение по кишечнику.

Второй вид – растворимая клетчатка, которая содержится в овсянке, бобовых, яблоках и цитрусовых. Она впитывает и удерживает воду, благодаря чему стул становится мягче.

"Клетчатка и вода работают как одна команда", – подчеркнула Манакер.

При этом диетолог предупредила, что резкое увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и легкий дискомфорт.

Чтобы избежать таких последствий, она рекомендовала вводить богатые пищевыми волокнами продукты постепенно и обязательно пить достаточно воды, чтобы не усилить запор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что у грейпфрута нашли новое полезное свойство против опасной болезни печени.

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Канат Болысбек
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