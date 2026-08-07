Туристы в Египте больше не смогут посещать пирамиды днем

Египетские власти установили ограничения на дневные экскурсии к Пирамидам Гизы и древним памятникам Луксора из-за экстремальной жары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет МК.ru, самая жаркая температура сейчас фиксируется в центральных и южных районах страны. В Каире температура воздуха днем доходит до +36°C в тени, а в Луксоре и Асуане – до +42...+45°C.

В связи с этим время экскурсий пришлось пересмотреть. По новым правилам посещение Пирамид Гизы и древних гробниц Луксора нужно планировать на ранние утренние часы – до 10:00-11:00, либо переносить на вечер после захода солнца .

Эксперты объясняют такие ограничения рисками для здоровья туристов. На открытых территориях практически нет тени, а нагретые за день каменные поверхности дополнительно усиливают воздействие жары. Длительное пребывание под солнцем может привести к перегреву и тепловому удару.

На фоне ограничений туристический поток смещается в сторону морских курортов. Хургада и Марса-Алам на побережье Красного моря, а также Александрия и Эль-Аламейн на Средиземном море привлекают отдыхающих более комфортными условиями и возможностью проводить большую часть дня у воды.

При этом египетские отели вынуждены увеличивать нагрузку на системы кондиционирования, из-за чего расходы на электроэнергию заметно растут.

Эксперт по египетскому туризму Фуад эль Гохари советует путешественникам изменить привычный распорядок дня, а самые жаркие часы проводить в помещениях. Вечернее время, по словам эксперта, можно использовать для активностей на открытом воздухе.

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