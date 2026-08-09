#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.93
541.64
5.71
Наука и технологии

Тайна птичьего хора: ученые выяснили, почему тысячи птиц поют по-разному

Ученые выяснили, из чего на самом деле состоят песни птиц, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 22:01 Фото: magnific.com
Ученые выяснили, что разнообразие птичьего пения строится всего на восьми базовых типах звуков. К такому выводу исследователи пришли после анализа почти 117 тыс. записей песен 3160 видов певчих птиц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science, в "алфавит" пернатых вошли различные виды трелей и свистов, а также резкие и многотональные звуки. Большинство видов используют сразу несколько таких элементов, соединяя их в своеобразные "слоги" и создавая индивидуальные песни.

Исследование показало, что выбор звуков зависит не только от родства птиц, но и от условий их жизни. Например, простые свисты и медленные трели лучше распространяются на большие расстояния и чаще встречаются у птиц, обитающих в густых лесах.

При этом среда обитания влияет на пение по-разному. В тропических лесах преобладают хорошо распространяющиеся звуки, тогда как птицы умеренных широт чаще используют быстрые и сложные комбинации.

Ученые также установили связь между особенностями голоса и образом жизни птиц: социальным поведением, размером тела, формой клюва и системой спаривания.

Авторы отмечают, что пока неясно, воспринимают ли сами птицы эти восемь категорий так же, как их классифицировал компьютер. Для проверки результатов необходимы дополнительные эксперименты в естественной среде.

Ранее сообщалось, что редкого краснокнижного хищника нашли умирающим на западе Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пение птицы, дерево, природа
05:59, 16 ноября 2025
Ученые выяснили, почему птицы громко поют каждое утро
Красота как риск: почему самые яркие птицы вымирают быстрее
21:08, 02 июля 2026
Красота как риск: почему самые яркие птицы вымирают быстрее
&quot;Пивной&quot; живот повышает риск возникновения рака печени
21:48, 25 мая 2026
Ученые выяснили, чем опасен "пивной" живот
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано видео победы &quot;Елимая&quot; над &quot;Иртышом&quot; в матче КПЛ
00:54, 10 августа 2026
Опубликовано видео победы "Елимая" над "Иртышом" в матче КПЛ
Рыбакина победила Самсонову и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто
00:28, 10 августа 2026
Рыбакина победила Самсонову и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто
Появилось видео победы &quot;Астаны&quot; над &quot;Окжетпесом&quot; в матче КПЛ
23:44, 09 августа 2026
Появилось видео победы "Астаны" над "Окжетпесом" в матче КПЛ
Денис Евсеев с трудом пробился в следующий раунд квалификации "Челленджера" в Гамбурге
23:15, 09 августа 2026
Денис Евсеев с трудом пробился в следующий раунд квалификации "Челленджера" в Гамбурге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: