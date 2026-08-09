Тайна птичьего хора: ученые выяснили, почему тысячи птиц поют по-разному

Ученые выяснили, что разнообразие птичьего пения строится всего на восьми базовых типах звуков. К такому выводу исследователи пришли после анализа почти 117 тыс. записей песен 3160 видов певчих птиц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science, в "алфавит" пернатых вошли различные виды трелей и свистов, а также резкие и многотональные звуки. Большинство видов используют сразу несколько таких элементов, соединяя их в своеобразные "слоги" и создавая индивидуальные песни.

Исследование показало, что выбор звуков зависит не только от родства птиц, но и от условий их жизни. Например, простые свисты и медленные трели лучше распространяются на большие расстояния и чаще встречаются у птиц, обитающих в густых лесах.

При этом среда обитания влияет на пение по-разному. В тропических лесах преобладают хорошо распространяющиеся звуки, тогда как птицы умеренных широт чаще используют быстрые и сложные комбинации.

Ученые также установили связь между особенностями голоса и образом жизни птиц: социальным поведением, размером тела, формой клюва и системой спаривания.

Авторы отмечают, что пока неясно, воспринимают ли сами птицы эти восемь категорий так же, как их классифицировал компьютер. Для проверки результатов необходимы дополнительные эксперименты в естественной среде.

Ранее сообщалось, что редкого краснокнижного хищника нашли умирающим на западе Казахстана.