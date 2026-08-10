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Наука и технологии

Назван главный признак износа батареи смартфона

Зарядка для смартфона, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 20:31 Фото: magnific
Смартфон может потребовать замены аккумулятора раньше или позже ожидаемого срока. Главным показателем состояния батареи специалисты считают ее фактическую емкость, сообщает Zakon.kz.

У источника питания есть два ключевых параметра:

  • текущее состояние батареи;
  • число циклов перезарядки.

Первый параметр показывает, какую часть первоначальной емкости способен сохранить аккумулятор, а второй отражает количество полных зарядок. Об этом пишет BGR.

По мнению специалистов, именно емкость дает наиболее точное представление об износе. Если показатель опускается ниже 80%, аккумулятор рекомендуют заменить.

Эксперты также отмечают, что после достижения этой отметки батарея "начинает приближаться к своей смерти".

При этом количество циклов зарядки тоже связано с износом. Обычно емкость опускается ниже 80% после 300–500 циклов, однако это не универсальное правило.

На срок службы значительно влияет и то, как именно используется смартфон. Частый перегрев и полная разрядка способны ускорить деградацию даже сравнительно нового устройства.

Поэтому при оценке состояния гаджета эксперты советуют смотреть не только на количество зарядок, но прежде всего на текущий процент емкости.

Ранее мы сообщали, как сохранить аккумулятор смартфона дольше.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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