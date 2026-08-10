Назван главный признак износа батареи смартфона

Смартфон может потребовать замены аккумулятора раньше или позже ожидаемого срока. Главным показателем состояния батареи специалисты считают ее фактическую емкость, сообщает Zakon.kz.

У источника питания есть два ключевых параметра:

текущее состояние батареи;

число циклов перезарядки.

Первый параметр показывает, какую часть первоначальной емкости способен сохранить аккумулятор, а второй отражает количество полных зарядок. Об этом пишет BGR.

По мнению специалистов, именно емкость дает наиболее точное представление об износе. Если показатель опускается ниже 80%, аккумулятор рекомендуют заменить.

Эксперты также отмечают, что после достижения этой отметки батарея "начинает приближаться к своей смерти".

При этом количество циклов зарядки тоже связано с износом. Обычно емкость опускается ниже 80% после 300–500 циклов, однако это не универсальное правило.

На срок службы значительно влияет и то, как именно используется смартфон. Частый перегрев и полная разрядка способны ускорить деградацию даже сравнительно нового устройства.

Поэтому при оценке состояния гаджета эксперты советуют смотреть не только на количество зарядок, но прежде всего на текущий процент емкости.

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