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Наука и технологии

Ученые выяснили, как кошки скрытно "следят" за хозяевами по всему дому

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 21:35 Фото: pixabay
Кошки способны мысленно отслеживать перемещения хозяина по дому только по звуку его голоса и сильно удивляются, если он неожиданно оказываются в другом месте. К такому выводу пришли ученые из Киотского университета, передает Zakon.kz.

Работа японских исследователей была опубликована в журнале PLOS One. Ученые проверили, могут ли кошки мысленно отслеживать перемещения человека по дому.

Для этого животным включали разные записи: голос хозяина, голос незнакомого человека, мяуканье других кошек и другие звуки. Исследователи наблюдали за реакцией питомцев, когда источник звука неожиданно менял свое местоположение.

"Особенно заметно кошки реагировали на голос хозяина. Если сначала они слышали его в одном месте, а затем голос неожиданно появлялся из другой комнаты, животные проявляли признаки удивления. Такая реакция возникала именно при несоответствии между ожидаемым и реальным расположением человека", – отмечается в публикации.

По мнению ученых, это говорит о том, что кошки могут формировать мысленное представление о том, где находится хозяин, даже когда не видят его. Они используют звуковую информацию, чтобы отслеживать его перемещения по дому.

Исследователи назвали это явление "воспринимаемой телепортацией": кошка словно ожидает, что человек продолжит находиться в определенном месте, а затем слышит его голос там, где он физически не должен был оказаться.

При этом эксперимент не доказывает, что кошки создают полноценную пространственную карту дома или постоянно следят за хозяином. Однако результаты показывают, что их способность ориентироваться в окружающей обстановке сложнее, чем считалось раньше.

Ранее в Талдыкоргане спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла в оконной решетке одного из многоквартирных домов и не могла самостоятельно выбраться.

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Канат Болысбек
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