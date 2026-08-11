Айсберг из Арктики привезли в засушливый регион: как прошло воплощение необычного плана Саудовской Аравии
Как пишет as.com, в 1970-х годах Саудовская Аравия предложила амбициозный план по увеличению запасов пресной воды путем буксировки айсбергов из Арктики. Хотя проект в конечном итоге был заброшен из-за огромной стоимости, в последнее время эта концепция вновь привлекла к себе внимание.
В октябре 1977 года правительство Саудовской Аравии под руководством короля Мухаммеда Аль-Файсала организовало в США Первую международную конференцию по использованию айсбергов.
Мероприятие, проходившее в штате Айова, собрало около 200 экспертов из 18 стран, включая морских биологов, инженеров, государственных чиновников и руководителей предприятий, для изучения осуществимости идеи, которая в то время казалась революционной.
Конференция была посвящена транспортировке айсбергов из полярных регионов в те части мира, где наблюдается острая нехватка воды. Это предложение имело особое значение для Саудовской Аравии, одной из немногих стран, не имеющих постоянных природных источников пресной воды.
Королевство в значительной степени зависит от опреснительных установок, которые требуют значительных финансовых вложений и потребляют большое количество энергии.
Ученые подсчитали, что только антарктический ледяной щит содержит почти 6,5 миллионов кубических миль пресной воды, что составляет около 70% от общего мирового запаса пресной воды.
Чтобы проверить практическую осуществимость этой концепции, организаторы провели эксперимент, перевезя блок льда весом в 1 тонну из Аляски в Айову. Сначала ледяной блок подняли вертолетом, обернув его теплоизоляционным материалом и упаковав в сухой лед.
Затем погрузили на самолет, после чего везли в рефрижераторном грузовике, доставив в город Эймс. Вся операция обошлась примерно в 8500 долларов, за что айсберг получил прозвище "самый дорогой в мире кубик льда". Несмотря на поддержку Саудовской Аравии, предложение так и не вышло за рамки концептуальной стадии из-за огромных технических и финансовых препятствий.
Тем не менее, идея буксировки айсбергов периодически всплывает в научных и политических дискуссиях, так как нехватка воды становится все более глобальной проблемой.
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