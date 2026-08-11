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Наука и технологии

Айсберг из Арктики привезли в засушливый регион: как прошло воплощение необычного плана Саудовской Аравии

Закат, солнце, снег, ледник, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 03:30 Фото: magnific
Изменение климата возродило смелую идею, направленную на снижение растущей глобальной угрозы нехватки пресной воды. Это особенно актуально для стран Аравийского полуострова, где источники питья всегда были ограничены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет as.com, в 1970-х годах Саудовская Аравия предложила амбициозный план по увеличению запасов пресной воды путем буксировки айсбергов из Арктики. Хотя проект в конечном итоге был заброшен из-за огромной стоимости, в последнее время эта концепция вновь привлекла к себе внимание.

В октябре 1977 года правительство Саудовской Аравии под руководством короля Мухаммеда Аль-Файсала организовало в США Первую международную конференцию по использованию айсбергов.

Мероприятие, проходившее в штате Айова, собрало около 200 экспертов из 18 стран, включая морских биологов, инженеров, государственных чиновников и руководителей предприятий, для изучения осуществимости идеи, которая в то время казалась революционной.

Конференция была посвящена транспортировке айсбергов из полярных регионов в те части мира, где наблюдается острая нехватка воды. Это предложение имело особое значение для Саудовской Аравии, одной из немногих стран, не имеющих постоянных природных источников пресной воды.

Королевство в значительной степени зависит от опреснительных установок, которые требуют значительных финансовых вложений и потребляют большое количество энергии.

Ученые подсчитали, что только антарктический ледяной щит содержит почти 6,5 миллионов кубических миль пресной воды, что составляет около 70% от общего мирового запаса пресной воды.

Чтобы проверить практическую осуществимость этой концепции, организаторы провели эксперимент, перевезя блок льда весом в 1 тонну из Аляски в Айову. Сначала ледяной блок подняли вертолетом, обернув его теплоизоляционным материалом и упаковав в сухой лед.

Затем погрузили на самолет, после чего везли в рефрижераторном грузовике, доставив в город Эймс. Вся операция обошлась примерно в 8500 долларов, за что айсберг получил прозвище "самый дорогой в мире кубик льда". Несмотря на поддержку Саудовской Аравии, предложение так и не вышло за рамки концептуальной стадии из-за огромных технических и финансовых препятствий.

Тем не менее, идея буксировки айсбергов периодически всплывает в научных и политических дискуссиях, так как нехватка воды становится все более глобальной проблемой.

Ранее мы писали о том, что солнечная электростанция перегородила привычные маршруты животных, но они нашли неожиданный выход.

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Аксинья Титова
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