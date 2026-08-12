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Наука и технологии

Частые ночные пробуждения могут быть симптомом заболевания мозга

Частые ночные пробуждения могут быть ранним признаком заболевания мозга, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 21:17 Фото: magnific
Регулярные пробуждения являются одним из первых признаков болезни Альцгеймера. Эксперты считают, что ранние симптомы способны проявляться еще до проблем с памятью, сообщает Zakon.kz.

Ученые проанализировали сон более 500 здоровых добровольцев и рассчитали для каждого полигенный риск развития болезни Альцгеймера на основе генетических данных. Результаты исследования напечатали в журнале Healthcare in Europe.

Установлено, что у людей в возрасте от 50 до 69 лет более высокий генетический риск был связан с большей частотой ночных микропробуждений – коротких моментов активации мозга, которые обычно не будят человека полностью, но нарушают структуру сна. У более молодых участников такой связи не обнаружили.

Авторы также изучили голубое пятно – небольшую область ствола мозга размером с рисовое зерно, которая участвует в регуляции сна и бодрствования. Именно этот участок считается одним из первых мест, где при болезни Альцгеймера скапливаются патологические белки.

По словам ученых, нарушения сна могут быть связаны с ранними изменениями в работе этой структуры задолго до появления клинических симптомов.

Исследователи подчеркивают, что в будущем анализ сна может стать простым и доступным инструментом для выявления людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

Ранее медики назвали способ защиты от болезни Альцгеймера, не связанный с образом жизни.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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