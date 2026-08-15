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Наука и технологии

Ученые нашли способ восстановить хрящ при остеоартрите

колени, хрящи, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 15:07 Фото: pexels
Исследователи обнаружили фермент 15-PGDH, который с возрастом может мешать восстановлению хрящевой ткани. Его блокировка помогла восстановить поврежденный хрящ у пожилых мышей и защитила молодых животных от остеоартрита после травмы, сообщает Zakon.kz.

Эксперименты показали, что с возрастом уровень 15-PGDH повышается и подавляет процессы восстановления тканей. После блокировки фермента хрящ у старых мышей становился толще, а поврежденная ткань восстанавливалась за счет собственных клеток – хондроцитов.

"Ученые также протестировали метод на образцах человеческого хряща. После воздействия блокатора в тканях уменьшилось воспаление и повысилась упругость", – пишет журнал Science.

По словам авторов, блокатор 15-PGDH уже проходил испытания на людях для других целей и не вызвал серьезных проблем с безопасностью. Это позволяет ученым рассматривать его как перспективное направление для лечения заболеваний суставов.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик назвал привычки, которые разрушают суставы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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