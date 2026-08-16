Ученые нашли опасное сочетание, которое может удвоить риск смерти после 50 лет

Сочетание жира на животе и дефицита витамина D у людей старше 50 лет более чем в два раза повышает риск смертности в ближайшие шесть лет. К такому выводу пришли ученые, установив, что абдоминальное ожирение "запирает" витамин D в жировых клетках, сообщает Zakon.kz.

Работа была опубликована в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM). Исследователи наблюдали за 5520 людьми старше 50 лет в течение шести лет.

Абдоминальное ожирение определяли по окружности талии – более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин, а дефицитом витамина D считали уровень ниже 30 нмоль/л.

"По отдельности каждое из состояний тоже повышало риск смерти: абдоминальное ожирение – на 47%, дефицит витамина D – на 91%. Но именно их сочетание оказалось наиболее опасным", – говорится в сообщении.

Как поясняют авторы, жир на животе "связывает" витамин D в жировых клетках, снижая его доступность для органов. Нехватка витамина, в свою очередь, ослабляет иммунитет и усиливает хроническое воспаление – образуется замкнутый круг, в котором оба состояния усугубляют друг друга.

"С возрастом хроническое воспаление нарастает само по себе, что делает такую комбинацию особенно рискованной для пожилых людей", – говорит руководитель работы, профессор кафедры геронтологии Федерального университета Сан-Карлоса Тиаго Силва Алешандре.

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