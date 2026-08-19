Производство гуманоидов планируют запустить в Казахстане

В Казахстане планируют открыть производство гуманоидных роботов. Проект предусматривает локализацию технологий, подготовку отечественных специалистов и проведение совместных исследований в области робототехники и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве науки и высшего образования республики, производство планируется создать совместно с международной технологической компанией, которая специализируется на разработке и выпуске гуманоидных роботов и технологий искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром.

В рамках партнерства предполагается локализовать технологии в Казахстане, развивать инженерные компетенции и проводить научные исследования.

Отмечается, что отдельное внимание уделят подготовке специалистов для нового технологического направления.

"Наша задача – не ограничиваться внедрением готовых технологических решений, а формировать в Казахстане собственные инженерные и научные компетенции. Производство гуманоидных роботов должно стать площадкой, объединяющей университеты, ученых и индустрию в единую технологическую цепочку", – заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на мероприятии Qazbot Robotics Forum в Астане.

По его словам, речь идет о полном цикле – от подготовки специалистов и научных исследований до разработки технологических решений и их применения в промышленности.

К проекту планируют привлечь казахстанские вузы.

Сейчас в стране реализуются 56 образовательных программ в сфере робототехники, мехатроники, промышленной автоматизации, интеллектуальных систем и искусственного интеллекта. Отдельное направление сотрудничества – подготовка инженерных кадров и создание профильных лабораторий.

Студенты, преподаватели и ученые смогут участвовать в исследованиях в области гуманоидной робототехники и ИИ. Научным и системно-интеграционным партнером проекта выступит Институт умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета (ISSAI).

Во время форума Саясат Нурбек также провел встречу с руководством совместного проекта. Стороны обсудили подготовку специалистов, будущие исследования и адаптацию робототехнических решений к потребностям промышленности Казахстана.

О точных сроках запуска производства, месте его размещения, предполагаемых объемах выпуска и стоимости проекта в сообщении не уточняется.

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