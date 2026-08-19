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Наука и технологии

Из космоса в Белый дом: невероятная история Белки и Стрелки

Белка и Стрелка, собаки-космонавты, полет в Космос, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 22:02 Фото: wikimedia
Ровно 66 лет назад, 19 августа 1960 года, собаки Белка и Стрелка отправились на орбиту и провели там около суток. Успешное возвращение животных стало важным подтверждением того, что живые организмы способны перенести космический полет, сообщает Zakon.kz.

История Белки и Стрелки началась задолго до их знаменитого полета. Изначально собак звали Вильна и Капля. Позже, когда стало известно, что именно им предстоит отправиться в космос, им дали новые имена – Белка и Стрелка.

19 августа 1960 года собаки стартовали на Втором космическом корабле-спутнике. Их полет продолжался около суток. Вместе с ними на борту находились другие живые организмы – несколько десятков мышей и несколько сотен мух-дрозофил.

Эксперимент завершился успешно. Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми. Через несколько месяцев Стрелка принесла потомство – у нее родились шестеро здоровых щенков.

"Одной из них была Пушинка. Ее история получила продолжение уже в США. Во время встречи Никиты Хрущева и Джона Кеннеди супруга американского президента Жаклин Кеннеди поинтересовалась Стрелкой и ее щенками. Хрущев пообещал подарить ей одного из щенков. Пушинка отправилась в США и поселилась у семьи Кеннеди. Позже у нее родились четыре щенка от Чарли – собаки президента США. Щенков назвали Баттерфляй, Стрикер, Уайт Типс и Блэки", – сообщает пресс – служба Росскосмоса.

После исторической миссии Белка и Стрелка больше не участвовали в экспериментах. Они прожили до глубокой старости в Институте авиационной и космической медицины.

Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал, как на Международной космической станции готовятся к прибытию экипажа МКС-75.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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