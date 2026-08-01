Какие овощи полезны для памяти и работы мозга
Диетологи Эйвери Зенкер и Йоханна Кац рассказали, какие продукты стоит чаще включать в рацион. Об этом они рассказали в беседе с Yahoo Health.
По словам Зенкер, одним из самых полезных вариантов для мозга считается листовая зелень.
В список вошли:
- капуста кале
- шпинат
- руккола
- мангольд
- салат ромэн
- другие виды зеленых овощей
Специалист отметила, что такие продукты богаты клетчаткой, магнием, фолиевой кислотой, железом, кальцием, калием, а также витаминами А, В9 и К. Эти питательные вещества помогают поддерживать нормальную работу организма и могут положительно влиять на когнитивные функции.
Диетолог Йоханна Кац отдельно выделила ростки брокколи. По ее словам, они являются одним из самых богатых природных источников сульфорафана – активного соединения, которое помогает бороться с воспалительными процессами и поддерживать здоровье кишечного микробиома.
"Ростки брокколи являются самым мощным природным источником сульфорафана, что делает их уникально эффективным вариантом по сравнению со зрелой брокколи", – пояснила Кац.
Эксперты отмечают, что для пользы мозга важно не делать ставку на один продукт, а поддерживать разнообразное питание, где овощи занимают регулярное место в рационе.
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